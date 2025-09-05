SON DAKİKA
Can Borcu yeni sezon bomba gibi geliyor! İşte 23. bölümden ipuçları: Mehmet yaşıyor!

atv ekranlarının sevilen dizisi Can Borcu, merakla beklenen ikinci sezonuyla geri dönüyor! İlk sezonuyla izleyiciyi ekrana kilitleyen NTC Medya imzalı dizi, yeni sezonda temposunu daha da yükseltmeye hazırlanıyor. İşte 23. bölümden ipuçları...

Giriş Tarihi :05 Eylül 2025 , 12:33
Düğündeki patlamadan sonra Doğa tekerlekli sandalyeye mahkum olur. Hastanedeyken Mehmet'in ölüm haberi gelir ve aile tamamen yıkılır.

Cenazeden dönen Musluoğlu ailesi, evde polis aramasıyla karşılaşır. Mehmet'in yasa dışı işlere bulaştığı iddiasıyla soruşturma açılmıştır. Şirket de dahil ailenin tüm varlığı tehlikededir.

Handan, bu yükün altında nasıl ayakta kalacağını düşünürken, Emel'in şantajı işleri daha da zorlaştırır. Oysa kimsenin bilmediği gerçek şudur: Mehmet ölmemiştir.

Ona kurulan komployu açığa çıkarmak için bir süre ölüymüş gibi davranacaktır. Ancak Handan'ı bütün bu yükle tek başına bırakmaya da niyeti yoktur.

Can Borcu 23. bölüm fragmanı yayınlandı

