Can Borcu yeni sezon bomba gibi geliyor! İşte 23. bölümden ipuçları: Mehmet yaşıyor!

Düğündeki patlamadan sonra Doğa tekerlekli sandalyeye mahkum olur. Hastanedeyken Mehmet'in ölüm haberi gelir ve aile tamamen yıkılır.
Cenazeden dönen Musluoğlu ailesi, evde polis aramasıyla karşılaşır. Mehmet'in yasa dışı işlere bulaştığı iddiasıyla soruşturma açılmıştır. Şirket de dahil ailenin tüm varlığı tehlikededir.
Handan, bu yükün altında nasıl ayakta kalacağını düşünürken, Emel'in şantajı işleri daha da zorlaştırır. Oysa kimsenin bilmediği gerçek şudur: Mehmet ölmemiştir.
Ona kurulan komployu açığa çıkarmak için bir süre ölüymüş gibi davranacaktır. Ancak Handan'ı bütün bu yükle tek başına bırakmaya da niyeti yoktur.