Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? 7. sezon tarihi açıklandı mı, ATV duyurusu bekleniyor!

6. sezonu Haziran ayında final yapan Kuruluş Osman dizisinin 7. sezon tarihi merak konusu oldu. Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak, bugün var mı? soruları gündemdeki yerini korurken, ATV’nin yayın takvimine ilişkin resmi açıklaması bekleniyor.

Giriş Tarihi :03 Eylül 2025 , 21:23
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. İzleyiciler 7. sezonun yayın tarihi için sabırsızlıkla beklerken, yapımcı Bozdağ Film'den henüz kesin bir açıklama gelmedi.

📅 Yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Bozdağ Film ya da ATV'den 7. sezon için resmî yayın tarihi henüz paylaşılmadı. Ancak geçmiş sezonların yayın takvimine bakıldığında yeni bölümlerin genellikle Ekim ayının ilk haftasında başladığı görülüyor. Bu da 7. sezon için Eylül sonu – Ekim 2025 beklentisini güçlendiriyor.

🎬 Bugün yeni bölüm var mı?

Dizinin 6. sezonu 4 Haziran 2025'te final yaptı. Dolayısıyla 3 Eylül 2025 Çarşamba günü yeni bölüm yayında olmayacak. Yeni sezonun başlaması için resmi duyuru bekleniyor.

👥 Kadroda dikkat çeken isimler

  • Mert Yazıcıoğlu, yeni sezonda Orhan Bey karakterine hayat verecek. Bozdağ Film, "Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır" açıklamasıyla transferi resmen duyurdu.

  • Şükrü Özyıldız ise dizide Bizans'ın korkusuz komutanı Vasilius karakterini canlandıracak. Bu transferle birlikte yeni sezonda Bizans cephesinin de güçleneceği öngörülüyor.

🕰 Yayın günü değişecek mi?

Dizinin 6 sezondur alışıldığı gibi Çarşamba akşamları ATV ekranlarında seyirciyle buluşması bekleniyor. Yayın günüyle ilgili herhangi bir değişiklik açıklanmadı.

