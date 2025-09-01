MEYRA DEĞİŞTİ Mİ YOKSA HEP Mİ BÖYLEYDİ? atv bu sezon da kendinden söz ettirecek! Aşk ve Gözyaş’ndan yeni tanıtım

MEYRA DEĞİŞTİ Mİ YOKSA HEP Mİ BÖYLEYDİ? Selim ve Meyra 'nın masal gibi başlayan tutkulu aşkları zamanla mesafeli bir ilişkiye dönüşür. Onlar artık aynı evde yaşayan iki yabancıdırlar.

atv bu sezon da kendinden söz ettirecek! Aşk ve Gözyaş'ndan yeni tanıtım (Takvim.com.tr)

Tam işler kopma noktasına geldiğinde ise hayatın ikisine de bambaşka bir oyunu vardır. Belki de bu, aşklarını kurtarmak için ikinci bir şanstır ve bazı hikayeler yeniden yazıldığında eskisinden de güzel olur.