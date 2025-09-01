MEYRA DEĞİŞTİ Mİ YOKSA HEP Mİ BÖYLEYDİ? atv bu sezon da kendinden söz ettirecek! Aşk ve Gözyaş’ndan yeni tanıtım

İki tutkulu aşığın zamanla iki yabancıya dönüşmesini konu alan atv'nin bomba dizisi Aşk ve Gözyaşı'nın yeni tanıtımı paylaşıldı.
İki tutkulu aşığın zamanla iki yabancıya dönüşmesini konu alan atv'nin bomba dizisi Aşk ve Gözyaşı'nın yeni tanıtımı paylaşıldı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Başrollerini Hande Erçel (Meyra) ve Barış Arduç (Selim)'un paylaştığı dizinin son tanıtımı, sosyal medyada şimdiden büyük ilgi gördü.
İkilinin etkileyici sahneleri ve sürprizli atmosferini yansıtan görüntüler "Aşk ve Gözyaşı"nın sezonda büyük bir ilgi göreceğinin sinyalini verdi.
MEYRA DEĞİŞTİ Mİ YOKSA HEP Mİ BÖYLEYDİ?
Selim ve Meyra'nın masal gibi başlayan tutkulu aşkları zamanla mesafeli bir ilişkiye dönüşür. Onlar artık aynı evde yaşayan iki yabancıdırlar.
Tam işler kopma noktasına geldiğinde ise hayatın ikisine de bambaşka bir oyunu vardır. Belki de bu, aşklarını kurtarmak için ikinci bir şanstır ve bazı hikayeler yeniden yazıldığında eskisinden de güzel olur.