Aile Saadeti 12. bölümde neler olacak? Sandık kayboluyor Saadet Konağında ortalık karışıyor | İşte Aile Saadeti yeni bölüm fragmanı

Aile Saadeti 12. bölümde neler olacak? Sandık kayboluyor Saadet Konağında ortalık karışıyor

atv’nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak’a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir’e ait olan hüzünlü komedi dizisi Aile Saadeti, yeni bölümüyle 1 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

Giriş Tarihi :29 Ağustos 2025 , 19:53
Aile Saadeti 12. bölümde neler olacak? Sandık kayboluyor Saadet Konağında ortalık karışıyor

Murat, Emin ve Harun, güvenli olduğunu düşündükleri için Fikri'nin ofisine bıraktıkları sandığın çalındığını fark eder.

Altınların kaybolmasıyla birlikte konakta ortalık karışır. Bu gelişme, Saadet ailesini yeniden faturalar ve geçim sıkıntısıyla baş başa bırakır. Lüks yaşama alışan ev halkı, artık tasarruf yapmak zorundadır.

Durum giderek kötüleşirken Ada, Murat'a bir iş teklifi yapar. Ancak bu teklif, Tekin'in düşmanı olan uluslararası bir şirketten gelir. Murat, ilk başta teklifi reddetse de Hakkı'ya olan borcu yüzünden köşeye sıkışır.

Öte yandan Maya, Doberman'la yaşadığı ilişkiyi ailesinden gizlemeye çalışsa da Doberman'ın annesinin ortaya çıkışı her şeyi değiştirir. Maya önce Tülay'ı ardından da Harun'u ikna eder. Ancak Harun'un Doberman'a bir şartı vardır.

Saadet ailesi, bir yandan maddi sorunlarla mücadele ederken bir yandan da kişisel hesaplaşmalar ve ilişkiler arasında bocalar. Herkes için yeni bir dönem başlamak üzeredir.

Aile Saadeti, yeni bölümüyle Pazartesi akşamı atv'de!

