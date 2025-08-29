Aile Saadeti 12. bölümde neler olacak? Sandık kayboluyor Saadet Konağında ortalık karışıyor | İşte Aile Saadeti yeni bölüm fragmanı

Murat, Emin ve Harun, güvenli olduğunu düşündükleri için Fikri'nin ofisine bıraktıkları sandığın çalındığını fark eder.

Altınların kaybolmasıyla birlikte konakta ortalık karışır. Bu gelişme, Saadet ailesini yeniden faturalar ve geçim sıkıntısıyla baş başa bırakır. Lüks yaşama alışan ev halkı, artık tasarruf yapmak zorundadır.

Aile Saadeti 12. bölümde neler olacak?

Durum giderek kötüleşirken Ada, Murat'a bir iş teklifi yapar. Ancak bu teklif, Tekin'in düşmanı olan uluslararası bir şirketten gelir. Murat, ilk başta teklifi reddetse de Hakkı'ya olan borcu yüzünden köşeye sıkışır.