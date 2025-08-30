PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Can Borcu ikinci sezonuyla 6 Eylül’de atv’de başlıyor: İşte yeni sezonun güçlü kadrosu

Seray Gözler, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç’in katılımıyla güçlenen Can Borcu, Bülent İnal ve Ebru Özkan Saban gibi başrollerle 6 Eylül Cumartesi atv’de izleyiciyle buluşacak. Hülya Bilban yönetmenliğinde yayınlanacak dizi, sürprizlerle dolu yeni bölümlerle ekranlarda olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ağustos 2025
Can Borcu ikinci sezonuyla 6 Eylül’de atv’de başlıyor: İşte yeni sezonun güçlü kadrosu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezon Can Borcu'nun kadrosuna Seray Gözler, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç gibi güçlü ve başarılı isimler katılırken; Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete gibi başroller de hikâyeyi sürüklemeye devam ediyor.

Can Borcu (Takvim.com.tr)Can Borcu (Takvim.com.tr)

Dizide ayrıca; Oktay Çubuk, Demircan Kaçel, Selen Soyder, Tolga Güleç, Alayça Öztürk ve daha birçok başarılı oyuncu bu sezon yeniden izleyici karşısında olacak. Yönetmen koltuğunda Hülya Bilban, senaryoda ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan imzası bulunuyor.

Can Borcu (Takvim.com.tr)Can Borcu (Takvim.com.tr)

Can Borcu, ikinci sezonuyla 6 Eylül Cumartesi akşamı atv ekranlarında sevenleriyle buluşacak ve her Cumartesi akşamı heyecan dolu bölümleriyle izleyicisine sürprizler yaşatacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kremlin açıkladı: Başkan Erdoğan ve Putin haftaya Çin’de görüşecek | Ukrayna’da çözümü getirecek zirve mi?
Şaibenin ses kaydı iddianamede! CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde delege tezgahı böyle kuruldu | Kime kaç yıl hapis isteniyor?
Koza Altın
Mourinho ile yollar ayrıldı | Takvim Portekizli teknik adamın ayrılığının perdesini araladı!
ABD Temyiz Mahkemesi’nden Donald Trump’a gümrük tarifesi freni: Yetkisini aştı!
AK Parti Sözcüsü Çelik İsrailli aşırı sağcı bakana sert tepki gösterdi
TBMM Gazze için olağanüstü toplandı! Gazze tezkeresi TBMM’de kabul edildi | Bakan Fidan: İsrail ile ticaret tamamen kesildi
Galatasaray 4’te 4 istiyor! Rizespor maçında forma onların
İsrail ordusu Gazze’de işgal planının ilk aşamasına başladı! Günlük ateşkesler iptal: Soykırım devam ediyor
Mezun gençlere 2 yıl sağlık güvencesi: GSS muafiyetinde yaş sınırına dikkat
MEB 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonucu açıklandı! MEBSİS 2025 sorgulama ekranı
Halit Yukay’ın ölümünde çarpıcı iddia! En son Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşmuştu: Marmara Denizi’nde 16 dakikalık sır...
CHP’li Erkan Hayla’dan skandal! Saniye saniye kaydedildi: Sopayla personel dövdü
Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı! Bu kaçıncı... 8 yılda tazminat üstüne tazminat | Yerine kim gelecek? | Ali Koç’a tepki
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı’ya gitti... Elebaşı Öcalan’dan üç kilit kavram mesajı!
Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe’de
ChatGPT’nin ilk cinayeti! Yapay zeka aylarca sanrılarını körükledi: Önce annesini sonra kendisini öldürdü
Fenerbahçe ve Samsunspor’un rakipleri belli oldu!
Adem Soytekin’den bu kez siyasi rüşvet itirafı! Ekrem İmamoğlu’nun avukatları baskı yaptı | Operasyonu önceden biliyorduk
Samsun’da iki kişinin öldüğü otobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Şoför rahatsızlandı, ikinci kaptan yetişemedi