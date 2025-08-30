Can Borcu ikinci sezonuyla 6 Eylül’de atv’de başlıyor: İşte yeni sezonun güçlü kadrosu

Bu sezon Can Borcu'nun kadrosuna Seray Gözler, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç gibi güçlü ve başarılı isimler katılırken; Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete gibi başroller de hikâyeyi sürüklemeye devam ediyor.

Dizide ayrıca; Oktay Çubuk, Demircan Kaçel, Selen Soyder, Tolga Güleç, Alayça Öztürk ve daha birçok başarılı oyuncu bu sezon yeniden izleyici karşısında olacak. Yönetmen koltuğunda Hülya Bilban, senaryoda ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan imzası bulunuyor.

Can Borcu, ikinci sezonuyla 6 Eylül Cumartesi akşamı atv ekranlarında sevenleriyle buluşacak ve her Cumartesi akşamı heyecan dolu bölümleriyle izleyicisine sürprizler yaşatacak.