Mulan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mulan filmi hangi platformda yayınlanıyor?

(Kaynak: Sosyal Medya)

MULAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çin İmparatorluğu, topraklarını korumak için her ailenin bir erkek bireyini savaşa göndermeye karar verir. Ancak ailesinde sadece yaşlı babası bulunan Mulan, onun sağlık durumunu düşünerek büyük bir fedakarlık yapar. Erkek kılığına girerek babasının yerine orduya katılır. Bu cesur ama yasak olan adımı, yakalanması halinde ölümle sonuçlanabilecek bir risktir. Mulan, hem zorlu savaş eğitimlerini başarıyla tamamlamalı hem de kimliğini gizleyerek hayatta kalmalıdır. Onun bu mücadele dolu serüveni, hem kendi gücünü keşfetmesini hem de ailesi için verdiği mücadeleyi anlatıyor.