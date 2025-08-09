Mulan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mulan filmi hangi platformda yayınlanıyor?

Niki Caro'nun yönetmenliğini üstlendiği, Rick Jaffa, Amanda Silver, Lauren Hynek ve Elizabeth Martin'in kaleminden çıkan "Mulan" filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici aksiyon sahneleriyle dikkat çeken film, Çin'in efsanevi kahramanı Mulan'ın cesaret dolu hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Peki "Mulan" filmi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu…
(Kaynak: Sosyal Medya)
MULAN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Çin İmparatorluğu, topraklarını korumak için her ailenin bir erkek bireyini savaşa göndermeye karar verir. Ancak ailesinde sadece yaşlı babası bulunan Mulan, onun sağlık durumunu düşünerek büyük bir fedakarlık yapar. Erkek kılığına girerek babasının yerine orduya katılır. Bu cesur ama yasak olan adımı, yakalanması halinde ölümle sonuçlanabilecek bir risktir. Mulan, hem zorlu savaş eğitimlerini başarıyla tamamlamalı hem de kimliğini gizleyerek hayatta kalmalıdır. Onun bu mücadele dolu serüveni, hem kendi gücünü keşfetmesini hem de ailesi için verdiği mücadeleyi anlatıyor.
(Kaynak: Sosyal Medya)
MULAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Liu Yifei, Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An, Gong Li, Tlan Ma, Rosalind Chao, Xana Tang, Ron Yuan, Jimmy Wong, Doua Moua, Chen Tang, Nelson Lee, Chum Ehelepola, Jun Yu