Malefiz oyuncuları kimler, konusu nedir? Malefiz nerede çekildi?

Klasik Uyuyan Güzel masalını farklı bir açıdan ele alan Malefiz, güçlü bir perinin yaşadığı ihanet sonrası prenses Aurora ile yollarının kesişmesini konu alıyor. Hikaye, iyilik ve kötülük arasındaki sınırları masalsı bir atmosferde aktarıyor. Peki Malefiz oyuncuları kimler, konusu nedir? Malefiz filmi nerede çekildi? İşte filme ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi :08 Ağustos 2025 , 18:26
Malefiz (Orijinal adıyla Maleficent), klasik Uyuyan Güzel masalına farklı bir bakış açısı getiriyor. Başrolde Angelina Jolie'nin yer aldığı film, kötü bir büyücü olarak tanınan Malefiz'in geçmişine odaklanıyor. Hikaye, Malefiz'in yaşadığı ihanetleri, dönüşümünü ve prenses Aurora ile karmaşık bağlarını işliyor.

Malefiz Filminin Konusu Nedir?

Malefiz, huzurlu ve büyülü bir ormanda yaşayan genç ve güçlü bir peri olan Malefiz'in hikayesini anlatıyor. Saf ve iyi niyetli olan Malefiz, topraklarının düzenini korumakla görevlidir. Ancak, kendisine ihanet eden Stefan adlı adamın saldırısı hayatını kökten değiştirir.

Bu ihanetten sonra kalbi taşlaşan Malefiz, kendisini korumak için intikam yolunu seçer ve prenses Aurora'ya lanet eder; bu lanet Aurora'yı 100 yıl sürecek derin bir uykuya mahkum edecektir. Film, Malefiz'in karmaşık karakterini ve iyilikle kötülük arasındaki ince çizgiyi etkileyici bir şekilde gözler önüne serer.

Malefiz Nerede ve Ne Zaman Çekildi?

Malefiz filmi, İngiltere ve İskoçya'da çekilmiştir. Film çekimleri 2012-2013 yılları arasında gerçekleşmiş ve görsel efektlerle desteklenerek 2014 yılında sinema seyircisiyle buluşmuştur.

Malefiz Oyuncuları Kimler?

  1. Angelina Jolie – Malefiz
  2. Elle Fanning – Prenses Aurora
  3. Sharlto Copley – Kral Stefan
  4. Sam Riley – Diaval
  5. Imelda Staunton – Knotgrass
  6. Juno Temple – Thistlewit
  7. Lesley Manville – Flittle
  8. Brenton Thwaites – Prens Phillip

Genç Malefiz ve genç Aurora karakterlerini ise sırasıyla Ella Purnell, Isobelle Molloy, Vivienne Jolie-Pitt ve Eleanor Worthington Cox canlandırmıştır.

