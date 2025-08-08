Malefiz oyuncuları kimler, konusu nedir? Malefiz nerede çekildi?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Malefiz (Orijinal adıyla Maleficent), klasik Uyuyan Güzel masalına farklı bir bakış açısı getiriyor. Başrolde Angelina Jolie'nin yer aldığı film, kötü bir büyücü olarak tanınan Malefiz'in geçmişine odaklanıyor. Hikaye, Malefiz'in yaşadığı ihanetleri, dönüşümünü ve prenses Aurora ile karmaşık bağlarını işliyor.

Malefiz Filminin Konusu Nedir? Malefiz, huzurlu ve büyülü bir ormanda yaşayan genç ve güçlü bir peri olan Malefiz'in hikayesini anlatıyor. Saf ve iyi niyetli olan Malefiz, topraklarının düzenini korumakla görevlidir. Ancak, kendisine ihanet eden Stefan adlı adamın saldırısı hayatını kökten değiştirir.