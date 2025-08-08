Aile Saadeti 9. bölümden ipuçları: Konağı karıştıran sandık!

SON DAKİKA
atv’nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak’a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir’e ait olan hüzünlü komedi dizisi Aile Saadeti, yeni bölümüyle 11 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Aile Saadeti 9. bölümden ipuçları...

Harun ve Emin, kazı yaparken bahçede eski bir sandık bulur. Sandığın kilidi açılamaz, anahtarı da ortada yoktur. Tüm aile gün boyu uğraşsa da sonuç değişmez.

Gece olunca sandık gizemli bir şekilde kaybolur. Hırsızlar sandığı önce Hakkı'nın mekanına, ardından Fikri'ye götürür. Geçmişin izlerini taşıyan bu sandık sonunda sürpriz bir ismin eline geçer.

Maya ve Gönül, Murat'ın tavırlarını sorgularken aralarında beklenmedik bir dayanışma doğar. Murat ile Gönül arasındaki gerilim, duygusal bir yakınlaşmaya dönüşür. Doberman ve Maya samimi ama bir o kadar da eğlenceli bir yüzleşme yaşarken, Tülay ve Öykü ise yarım kalmış hayallerini hatırlamakla yüzleşir.

Aile Saadet, yeni bölümüyle Pazartesi akşamı atv'de!

