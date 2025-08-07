SON DAKİKA
Canım Kardeşim filmi nerede çekildi, kaç yılında? Canım Kardeşim filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden olan Canım Kardeşim, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Tarık Akan, Halit Akçatepe ve birçok usta oyuncunun yer aldığı Canım Kardeşim filmi, nerede ve kaç yılında çekildiği merak ediliyor. Peki Canım Kardeşim filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Giriş Tarihi :07 Ağustos 2025 , 16:48
Yeşilçam sinemasının en dokunaklı yapımlarından biri olan Canım Kardeşim, bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Duygusal sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla hafızalara kazınan film, her yaştan izleyiciye hitap etmeyi sürdürüyor. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği, başrollerini ise Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin paylaştığı bu unutulmaz film, yayınlandığı dönemde olduğu gibi günümüzde de merakla izleniyor. Peki Canım Kardeşim filmi ne zaman ve nerede çekildi?

(Kaynak: Canım Kardeşim)(Kaynak: Canım Kardeşim)

YEŞİLÇAM'IN KALBİNDE YER EDEN BİR FİLM

Türk sinemasının en hüzünlü ve unutulmaz yapımlarından biri olan Canım Kardeşim, bu akşam yeniden izleyiciyle buluşuyor. Duygusal hikayesi, usta oyunculukları ve etkileyici atmosferiyle Yeşilçam'ın kült filmleri arasında yer alan eser, yıllar geçmesine rağmen izleyenleri derinden etkilemeyi sürdürüyor.

CANIM KARDEŞİM NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1972 yılında çekimlerine başlanan Canım Kardeşim, bir yıl sonra yani 1973'te sinemaseverlerle buluştu. Film, İstanbul ve İzmir'in farklı mahallelerinde çekilerek dönemin şehir yaşamını ve yoksulluğunu gerçekçi bir şekilde perdeye taşıdı. Çekim mekanları, filmin atmosferine büyük katkı sağlarken, izleyiciye adeta dönemin Türkiye'sinde bir yolculuk yaptırıyor.

(Kaynak: Canım Kardeşim)(Kaynak: Canım Kardeşim)

CANIM KARDEŞİM OYUNCU KADROSU

Film, dönemin en sevilen oyuncularını bir araya getiriyor. İşte Canım Kardeşim filminin kadrosunda yer alan bazı isimler:

Tarık Akan – Murat

Halit Akçatepe – Halit

Kahraman Kıral – Kahraman

Metin Akpınar – Kancı Mehmet

Renan Fosforoğlu – Lokanta Sahibi

Adile Naşit – Öğretmen

Kemal Sunal – Yolcu (küçük bir rolde)

Sıtkı Akçatepe, Ahmet Turgutlu, Kamer Sadık, Ali Yağız gibi isimler de kadroda yer alıyor.

(Kaynak: Canım Kardeşim)(Kaynak: Canım Kardeşim)

CANIM KARDEŞİM FİLMİN KONUSU

Yoksulluk içinde bir hayat süren Murat, arkadaşı Halit ve küçük kardeş Kahraman, tüm zorluklara rağmen birlikte yaşamaya çalışır. Her şeyden önemlisi, Kahraman'ın okuyarak daha iyi bir gelecek kurması umududur. Ancak küçük çocuğun kansere yakalanması, üçlünün hayatını altüst eder. Tüm acıların ortasında Kahraman'ın tek hayali ise bir televizyon sahibi olmaktır. Bu hayali gerçekleştirmek için verdikleri mücadele, izleyiciyi gözyaşlarına boğan bir öyküye dönüşür.

