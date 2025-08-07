Canım Kardeşim filmi nerede çekildi, kaç yılında? Canım Kardeşim filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Yeşilçam sinemasının en dokunaklı yapımlarından biri olan Canım Kardeşim , bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Duygusal sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla hafızalara kazınan film, her yaştan izleyiciye hitap etmeyi sürdürüyor. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği, başrollerini ise Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin paylaştığı bu unutulmaz film, yayınlandığı dönemde olduğu gibi günümüzde de merakla izleniyor. Peki Canım Kardeşim filmi ne zaman ve nerede çekildi?

YEŞİLÇAM'IN KALBİNDE YER EDEN BİR FİLM

Türk sinemasının en hüzünlü ve unutulmaz yapımlarından biri olan Canım Kardeşim, bu akşam yeniden izleyiciyle buluşuyor. Duygusal hikayesi, usta oyunculukları ve etkileyici atmosferiyle Yeşilçam'ın kült filmleri arasında yer alan eser, yıllar geçmesine rağmen izleyenleri derinden etkilemeyi sürdürüyor.

CANIM KARDEŞİM NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1972 yılında çekimlerine başlanan Canım Kardeşim, bir yıl sonra yani 1973'te sinemaseverlerle buluştu. Film, İstanbul ve İzmir'in farklı mahallelerinde çekilerek dönemin şehir yaşamını ve yoksulluğunu gerçekçi bir şekilde perdeye taşıdı. Çekim mekanları, filmin atmosferine büyük katkı sağlarken, izleyiciye adeta dönemin Türkiye'sinde bir yolculuk yaptırıyor.