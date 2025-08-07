PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Bir Gece Masalı’na uluslararası adaylık: Seul Drama Ödülleri'nde Türkiye’yi temsil edecek

Geçtiğimiz sezon atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Bir Gece Masalı, dünyanın dört bir yanından yüzlerce yapım arasından seçilerek Seul Uluslararası Drama Ödülleri 2025’te zirveye adını yazdırmaya hazırlanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ağustos 2025 , 10:03
Bir Gece Masalı’na uluslararası adaylık: Seul Drama Ödülleri’nde Türkiye’yi temsil edecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

atv'nin, NGM Medya imzalı, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği sevilen dizisi "Bir Gece Masalı" Güney Kore'de düzenlenen Seul Uluslararası Drama Ödülleri 2025'te "En İyi Dizi" kategorisinde aday gösterildi. Türkiye'yi temsil eden dizi, yüzlerce yapım arasından seçilerek Seul Uluslararası Drama Ödülleri 2025'te zirveye adını yazdırmaya hazırlanıyor.

NGM'nin yapımında atv ekranlarında ekrana geldiği süre boyunca güçlü senaryosu, başarılı oyunculukları ve sinematografik anlatımıyla dikkat çeken dizi, Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nde "En İyi Dizi" finalistti olarak sahneye çıkacak.

Kaynak: atvKaynak: atv

Bu yıl 20. yılını kutlayan Seul Uluslararası Drama Ödülleri, dünya genelinde 50 ülke ve bölgeden başvuran 276 yapım arasından 24 projeyi finale taşıdı. Onlarca ülkeden yüzlerce yapımın başvurduğu bu prestijli ödüle, "Bir Gece Masalı" en iyi dizi kategorisinde aday gösterilerek Türk televizyon sektörünün gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Seul Uluslararası Drama Ödülleri 2025 kazananları, 2 Ekim 2025 tarihinde Seul'de düzenlenecek törenle açıklanacak. Etkinlik, SBS TV ve ödül organizasyonunun resmi YouTube kanalında saat 17.50 (KST) itibarıyla canlı yayınlanacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis’e geliyor | DEM’den İmralı önerisi
CHP’li İBB’de iş insanlarından alınan rüşvetler kreş yapıyoruz yalanıyla cebe indirildi! 100 milyonluk vurgun
Borsa İstanbul
Sahte diploma skandalında kan donduran yeni detaylar! Depremde ölen avukatlarla dalga geçtiler
Gaziantep’te zabıtaya saldıran esnaf tutuklandı! Denetimlerde şok görüntüler ortaya çıktı
Spor yazarları Feyenoord - Fenerbahçe maçını yorumladı!
Türk Telekom
Meteoroloji’den yeni yağış alarmı: İstanbul, Bursa ve 15 ilde gök gürültülü sağanak bastıracak! O saatte fırtına ile kuvvetleniyor
Solskjaer planını belirledi! St. Patrick’s maçının 11’i netleşti
Telegram’da suç örgütü kurdular! Hayvanlara işkence, dini değerlere hakaret, terör propagandası...
Memura emekliye zam + %5.30 fark: Maaş hesabı başladı, refah payı masada! Teklif nasıl belirlenecek? 4C’li polis, öğretmen...
Takvim Türkiye’ye duyurmuştu! KAP’a bildirildi: Wilfred Ndidi Beşiktaş için İstanbul’a geldi
Bakan Yumaklı’dan A Haber ekranlarında önemli açıklamalar | Önümüzdeki 1 hafta çok riskli diyerek uyardı! Orman yangınları neden ve nasıl çıkıyor?
Türkiye’nin dijital kalkanı devrede: Sahte e-imza çetesi çökertildi 37 şüpheli tutuklandı! 10 maddede yalanlar ve gerçekler
Millet ve devlet arasındaki güven sarsılmaya çalışılıyor! Devletin mücadelesi: Algı operasyonlarına karşı güven inşası
Beşiktaş’tan 3 bomba! Kartal Fenerbahçe ve Galatasaray’ı kıskandıracak
Damlaya Damlaya ev olur!
Böylesi algı operasyonunun masterclass’ı! Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın CV’sinden lisans bilgilerini sildi iddiası çöktü
ABD ordusu duyurdu: Fort Stewart askeri tesisinde silahlı saldırgan alarmı! 5 asker yaralandı
AK Parti’den 81 il 973 ilçede Türkiye Yüzyılı buluşmaları! 8 Ağustos’ta başlıyor: Terörsüz Türkiye süreci yüz yüze anlatılacak