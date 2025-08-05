MasterChef’te ilk kaptan kim oldu? Dün akşam (4 Ağustos) MasterChef’te mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları kimler?

4 Ağustos 2025 Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümde, yarışmacılar sezonun ilk kaptanlık oyununda hünerlerini sergiledi. Menemen yapma mücadelesinde en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı, hem haftanın ilk kaptanı olmayı başardı hem de kırmızı takım kaptanını seçerek takımları oluşturdu. Peki MasterChef'te ilk kaptan kim oldu? Mavi ve kırmızı takımda hangi yarışmacılar yer alıyor?