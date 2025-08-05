MasterChef’te ilk kaptan kim oldu? Dün akşam (4 Ağustos) MasterChef’te mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları kimler?

4 Ağustos 2025 Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümde, yarışmacılar sezonun ilk kaptanlık oyununda hünerlerini sergiledi. Menemen yapma mücadelesinde en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı, hem haftanın ilk kaptanı olmayı başardı hem de kırmızı takım kaptanını seçerek takımları oluşturdu. Peki MasterChef'te ilk kaptan kim oldu? Mavi ve kırmızı takımda hangi yarışmacılar yer alıyor?
(Kaynak: Sosyal medya)
MASTERCHEF'TE İLK KAPTAN KİM OLDU
4 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde, yarışmacılar sezonun ilk kaptanlık oyununda mutfağa girdi. Jüri üyeleri, yarışmacılardan en iyi menemeni yapmalarını istedi. Yarışmanın sonunda başarılı tabaklardan biriyle Gizem mavi takım kaptanı olurken, onun seçtiği rakip kaptan ise İlhan oldu.
(Kaynak: Sosyal medya)
MASTERCHEF 2025 ANA KADROSU
Yeni sezonun ana kadrosu farklı gruplar ve yedek elemelerle şekillendi. İşte sezonun ana yarışmacıları:
1. Grup:
Furkan
Eylül
Çağatay
Onur
Hilal
Yedeklerden kadroya dahil olanlar: Elif, Bilal, Meryem ve Doğan
2. Grup:
Sercan
Ayla
İhsan
Ayten
Çağlar
Yedeklerden gelen isimler: Nisa, Barış, Alperen ve Deni