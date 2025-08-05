SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

MasterChef’te ilk kaptan kim oldu? Dün akşam (4 Ağustos) MasterChef’te mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları kimler?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında dün akşam ilk mavi takım kaptanı belli oldu. Yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği MasterChef 2025 sezonunda kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları açıklandı. Peki 4 Ağustos MasterChef’te ilk kaptan kim oldu? İşte mavi-kırmızı takım yarışmacıları!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Ağustos 2025 , 10:00 Güncelleme Tarihi :05 Ağustos 2025 , 10:00
MasterChef’te ilk kaptan kim oldu? Dün akşam 4 Ağustos MasterChef’te mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları kimler?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

4 Ağustos 2025 Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümde, yarışmacılar sezonun ilk kaptanlık oyununda hünerlerini sergiledi. Menemen yapma mücadelesinde en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı, hem haftanın ilk kaptanı olmayı başardı hem de kırmızı takım kaptanını seçerek takımları oluşturdu. Peki MasterChef'te ilk kaptan kim oldu? Mavi ve kırmızı takımda hangi yarışmacılar yer alıyor?

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

MASTERCHEF'TE İLK KAPTAN KİM OLDU

4 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde, yarışmacılar sezonun ilk kaptanlık oyununda mutfağa girdi. Jüri üyeleri, yarışmacılardan en iyi menemeni yapmalarını istedi. Yarışmanın sonunda başarılı tabaklardan biriyle Gizem mavi takım kaptanı olurken, onun seçtiği rakip kaptan ise İlhan oldu.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

MASTERCHEF 2025 ANA KADROSU

Yeni sezonun ana kadrosu farklı gruplar ve yedek elemelerle şekillendi. İşte sezonun ana yarışmacıları:

1. Grup:

Furkan

Eylül

Çağatay

Onur

Hilal
Yedeklerden kadroya dahil olanlar: Elif, Bilal, Meryem ve Doğan

2. Grup:

Sercan

Ayla

İhsan

Ayten

Çağlar
Yedeklerden gelen isimler: Nisa, Barış, Alperen ve Deni

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

3. Grup:

Sezer

Cansu

Özkan

Gizem

İrem

Hakan
Bu gruptan yedeklerden ana kadroya girenler: Muratcan, Şule, Ömer ve Yakup

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

4. Grup:

Tunahan

Sümeyye

Merve Gezgin

İlhan

Hakan
Yedekten kadroya katılanlar: Mert, Ali İhsan, Edanur ve Aslı


Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
YAŞ Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Terfi dosyaları karara bağlanacak! Komuta kademesinde değişiklik olacak mı?
Aynı tas aynı CHP! İstanbul’u İzmir’e çevirecekler | Başkan Erdoğan’ın yatırımları sayesinde musluktan su akıyor
Borsa İstanbul
Sahte diplomada FETÖ şüphesi! Şebekenin amacı para mı yoksa ülkenin güvenlik sistemi mi | Yeni detaylar ortaya çıktı
Emlak Konut
Netanyahu ateşkesi engelledi gizli toplantının tutanakları ortaya çıktı! Tel Aviv’in işgal planı
EMEKLİ MEMUR ZAMMINDA 3 TAHMİN 3 ORAN: TÜİK’ten ilk veri geldi hesap değişti! Ocakta SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne alacak?
Sivas’ta fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan’da okurlarıyla buluşacak! İki başucu eser için söyleşi ve imza günü
Galatasaray’da eski yıldız geri dönüyor!
İstanbul’a 2 gün sürecek kuvvetli yağmur ve fırtına geliyor! Meteoroloji serinlik beklenen illeri açıkladı! Edirne, Kırklareli...
Fenerbahçe’den bir bomba daha! Kerem Aktürkoğlu ile beraber gelecek
İngiltere’ye Filistin tebriği! Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü
Sahte diploma çetesine operasyon: 37 tutuklama 150 adli kontrol | Bakan Yerlikaya duyurdu: 57 adet sahte diploma 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edilmiştir
Girişimciye fırsatlar yaz yağmuru gibi
Avrupa’da Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yazarımız Kartal Yiğit’e çok özel açıklamalar yaptı! Solskjaer ile ilgili iddialara son noktayı koydu
Terörsüz Türkiye’de kritik eşik! Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu mesaiye başlıyor: Kararlar nasıl alınacak?
Antalya’da rüşvetten sonra dolandırıcılık skandalı! CHP’li Muhittin Böcek’in yeğeni de yiyici çıktı: 2.6 milyon TL nerede?
Dün Süveyda ve Münbiç bugün Deyr Hafer: YPG yine Suriye ordusuna saldırdı! Tom Barrack’tan çağrı