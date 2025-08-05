Diziler ne zaman, hangi ay başlıyor 2025? Uzak Şehir, Kuruluş Osman, Eşref Rüya yeni sezon takvimi netleşiyor
Yeni yayın dönemi yaklaşırken, izleyiciler heyecanla 2025'in yeni sezon dizilerini beklemeye başladı. Başta ATV'nin sevilen yapımı Kuruluş Osman olmak üzere, Uzak Şehir ve Eşref Rüya dizilerinin yeni sezon tarihleri merak konusu oldu. Özellikle Kuruluş Osman dizisine yeni sezonda dahil olan Mert Yazıcıoğlu'nun canlandıracağı Orhan karakteri şimdiden gündem yaratırken, dizilerin başlayacağı ay ve net tarihleri araştırılıyor. Peki diziler ne zaman, hangi ay başlıyor? İşte yeni sezon tarihleri…
Giriş Tarihi: 05.08.2025 09:13