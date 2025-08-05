Diziler ne zaman, hangi ay başlıyor 2025? Uzak Şehir, Kuruluş Osman, Eşref Rüya yeni sezon takvimi netleşiyor

Ekranların sevilen dizileri yaz arasının ardından yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. 2025 - 2026 yayın dönemi için geri sayım başlarken, Uzak Şehir, Kuruluş Osman ve Eşref Rüya dizilerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İzleyiciler, bu yapımların hangi ay ekrana döneceğini araştırmaya başladı. Özellikle Kuruluş Osman dizisine yeni sezonda katılan Mert Yazıcıoğlu'nun canlandıracağı İşte yeni sezon takvimi…