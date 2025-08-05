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Diziler ne zaman, hangi ay başlıyor 2025? Uzak Şehir, Kuruluş Osman, Eşref Rüya yeni sezon takvimi netleşiyor

Yeni yayın dönemi yaklaşırken, izleyiciler heyecanla 2025'in yeni sezon dizilerini beklemeye başladı. Başta ATV'nin sevilen yapımı Kuruluş Osman olmak üzere, Uzak Şehir ve Eşref Rüya dizilerinin yeni sezon tarihleri merak konusu oldu. Özellikle Kuruluş Osman dizisine yeni sezonda dahil olan Mert Yazıcıoğlu'nun canlandıracağı Orhan karakteri şimdiden gündem yaratırken, dizilerin başlayacağı ay ve net tarihleri araştırılıyor. Peki diziler ne zaman, hangi ay başlıyor? İşte yeni sezon tarihleri…

Giriş Tarihi: 05.08.2025 09:13
Diziler ne zaman, hangi ay başlıyor 2025? Uzak Şehir, Kuruluş Osman, Eşref Rüya yeni sezon takvimi netleşiyor

Ekranların sevilen dizileri yaz arasının ardından yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. 2025 - 2026 yayın dönemi için geri sayım başlarken, Uzak Şehir, Kuruluş Osman ve Eşref Rüya dizilerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İzleyiciler, bu yapımların hangi ay ekrana döneceğini araştırmaya başladı. Özellikle Kuruluş Osman dizisine yeni sezonda katılan Mert Yazıcıoğlu'nun canlandıracağı İşte yeni sezon takvimi…

Diziler ne zaman, hangi ay başlıyor 2025? Uzak Şehir, Kuruluş Osman, Eşref Rüya yeni sezon takvimi netleşiyor

YENİ SEZON DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 dizi sezonu yaklaşırken ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TRT 1'in sevilen yapımları için geri sayım başladı. Kuruluş Osman, Eşref Rüya, Bahar ve Uzak Şehir gibi iddialı dizilerin yeni sezonları büyük merakla bekleniyor. Öte yandan, izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yepyeni projelerle ilgili bilgiler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Diziler ne zaman, hangi ay başlıyor 2025? Uzak Şehir, Kuruluş Osman, Eşref Rüya yeni sezon takvimi netleşiyor

Geçmiş sezonlar göz önüne alındığında, dizilerin büyük çoğunluğunun ağustos sonu ya da eylül ayı itibarıyla yeni bölümleriyle ekrana dönmesi bekleniyor. Henüz resmi yayın tarihleri açıklanmasa da, sezonun yine eylül ayında yoğun bir tempoyla açılması öngörülüyor.

Diziler ne zaman, hangi ay başlıyor 2025? Uzak Şehir, Kuruluş Osman, Eşref Rüya yeni sezon takvimi netleşiyor

KURULUŞ OSMAN'DA YENİ SEZON HEYECANI BAŞLIYOR

ATV'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran ve reyting listelerinden inmeyen Kuruluş Osman dizisinde yeni bir dönem başlıyor.

Bozdağ Film, yaptığı açıklamayla dizinin yeni sezonuna dair önemli bir gelişmeyi paylaştı. Açıklamada, "Yeni sezon için hazırlıklar sürerken, Osman Bey'in oğlu Orhan Bey karakterine hayat verecek oyuncumuz belli oldu. Mert Yazıcıoğlu aramıza katıldı. Hoş geldin Mert Yazıcıoğlu!" ifadeleri yer aldı. Bu duyuruyla birlikte dizinin yeni sezonu şimdiden merak konusu haline geldi.

Diziler ne zaman, hangi ay başlıyor 2025? Uzak Şehir, Kuruluş Osman, Eşref Rüya yeni sezon takvimi netleşiyor

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Gözleri Karadeniz dizisi, yeni sezon öncesi Çamlıhemşin'de çekimlerine başladı. Başrollerini Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı yapım, doğal atmosferi ve güçlü hikayesiyle sezonun en çok konuşulacak projeleri arasında yer alıyor.