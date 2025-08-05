Atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman İspanya’da!

atv ekranında yayınlanan altı sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ilgi görmeye devam ediyor.

Kaynak: atv atv'nin gönüllerde taht kuran başarılı dizisi Kuruluş Osman, İspanya'nın en büyük medya kuruluşlarından biri olan Atresmedia ile yapılan anlaşma neticesinde İspanya'da prime time kuşağında izleyiciyle buluşuyor. İspanyalı izleyicilerin de kalbini fethetmeye hazırlanan Kuruluş Osman dizisi, yurt dışında da adından sıkça söz ettiriyor.