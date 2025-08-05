Atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman İspanya’da!

atv ekranında yayınlanan altı sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ilgi görmeye devam ediyor.
atv'nin gönüllerde taht kuran başarılı dizisi Kuruluş Osman, İspanya'nın en büyük medya kuruluşlarından biri olan Atresmedia ile yapılan anlaşma neticesinde İspanya'da prime time kuşağında izleyiciyle buluşuyor. İspanyalı izleyicilerin de kalbini fethetmeye hazırlanan Kuruluş Osman dizisi, yurt dışında da adından sıkça söz ettiriyor.
atv Distribution'ın yaptığı satış anlaşması doğrultusunda, dünya çapında büyük ses getiren ve 100'e yakın ülkede yayınlanan Kuruluş Osman'ın, İspanya'nın önde gelen medya gruplarından Atresmedia bünyesindeki Kanal 6 (laSexta) kanalında, "Imperio" adıyla 6 Ağustos Çarşamba günü yayın hayatına başlayacak. Kuruluş Osman dizisi, her çarşamba akşamı prime time kuşağında İspanyol izleyiciyle buluşacak.