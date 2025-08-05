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Atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman İspanya’da!

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. Kuruluş Osman, İspanya’nın Kanal 6 televizyonunda yayınlanacak ilk Türk dizisi oluyor!

Giriş Tarihi:
Atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman İspanya’da!

atv ekranında yayınlanan altı sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ilgi görmeye devam ediyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

atv'nin gönüllerde taht kuran başarılı dizisi Kuruluş Osman, İspanya'nın en büyük medya kuruluşlarından biri olan Atresmedia ile yapılan anlaşma neticesinde İspanya'da prime time kuşağında izleyiciyle buluşuyor. İspanyalı izleyicilerin de kalbini fethetmeye hazırlanan Kuruluş Osman dizisi, yurt dışında da adından sıkça söz ettiriyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

atv Distribution'ın yaptığı satış anlaşması doğrultusunda, dünya çapında büyük ses getiren ve 100'e yakın ülkede yayınlanan Kuruluş Osman'ın, İspanya'nın önde gelen medya gruplarından Atresmedia bünyesindeki Kanal 6 (laSexta) kanalında, "Imperio" adıyla 6 Ağustos Çarşamba günü yayın hayatına başlayacak. Kuruluş Osman dizisi, her çarşamba akşamı prime time kuşağında İspanyol izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: atvKaynak: atv

Kuruluş Osman (Imperio), bugüne kadar aralarında Venice TV Awards'ta En İyi Dizi ödülü de bulunan 30'dan fazla uluslararası ödül kazanarak küresel bir başarıya imza attı. Sürükleyici hikayesi, sinematik anlatımı ve güçlü karakterleriyle dünya genelinde milyonlarca seyircinin gönlünde taht kurdu.

Kaynak: atvKaynak: atv

Bu prömiyer, atv Distribution'ın Avrupa'daki gücünü bir kez daha perçinlerken, Türk dizilerinin uluslararası pazarlardaki büyüleyici etkisini ortaya koyuyor.

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