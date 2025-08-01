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Erkek Güzeli Sefil Bilo nerede çekildi? Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yeşilçam sinemasının klasikleşmiş yapımlarından biri olan Erkek Güzeli Sefil Bilo, başrollerinde İlyas Salman ve Şener Şen gibi usta oyuncuları buluşturuyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşacak olan film, çekildiği dönemin sosyal ve kültürel atmosferini yansıtan unutulmaz sahneleriyle dikkat çekiyor. Peki Erkek Güzeli Sefil Bilo ne zaman ve nerede çekildi? İşte Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi konusu ve oyuncuları…

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Giriş Tarihi :01 Ağustos 2025 , 15:23 Güncelleme Tarihi :01 Ağustos 2025 , 15:23
Erkek Güzeli Sefil Bilo nerede çekildi? Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmlerinden Erkek Güzeli Sefil Bilo, bu akşam televizyon ekranlarında sevenleriyle buluşuyor. Peki Erkek Güzeli Sefil Bilo nerede çekildi? Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Erkek Güzeli Sefil BiloErkek Güzeli Sefil Bilo

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO KONUSU NEDİR?
Bir zamanlar kendilerini eşkıya olarak tanıtan Şivan ve Hüso, sık sık geçmişte yaşadıkları olayları anlatırlar. Hüso özellikle, eşkıyalık günlerine dair anılarını sürekli dile getirir fakat bu hikayeler çevresindekiler tarafından pek inanılmaz bulunur. Köyün gençlerinden olan Bilo ise bu hikayelere hayranlıkla kulak verir ve anlatılanlara tamamen inanır. Sonunda, Bilo gerçek bir eşkıya olmak için Şivan ve Hüso'yu dağa götürmeye karar verir. Ancak bu üçlüyü, eşkıyalık yaşamından ziyade peşlerine takılan talihsiz ve komik maceralar beklemektedir.

Erkek Güzeli Sefil BiloErkek Güzeli Sefil Bilo

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO NEREDE ÇEKİLDİ?
1979 yapımı olan ve yerli sinemanın klasiklerinden biri haline gelen "Erkek Güzeli Sefil Bilo" filminin çekimleri büyük ölçüde Hatay ve çevresinde gerçekleştirilmiştir.

Erkek Güzeli Sefil BiloErkek Güzeli Sefil Bilo

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO OYUNCU KADROSU

Şener Şen – Maho Ağa

İlyas Salman – Sefil Bilo

Sevda Aktolga – Cano Kız

Adile Naşit – Sultan Bacı

Münir Özkul – Hüso Emmi

İhsan Yüce – Şivan Emmi

Mehmet Bulduk – Sümüklü Sülo

Nizam Ergüden – Jandarma Komutanı

Osman Bardakçı – Memo

Ekrem Dümer – Toprak Dağıtan Memur

Hüseyin Kaşif – Toprak Dağıtan Memur

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