Erkek Güzeli Sefil Bilo nerede çekildi? Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Erkek Güzeli Sefil Bilo

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO KONUSU NEDİR?

Bir zamanlar kendilerini eşkıya olarak tanıtan Şivan ve Hüso, sık sık geçmişte yaşadıkları olayları anlatırlar. Hüso özellikle, eşkıyalık günlerine dair anılarını sürekli dile getirir fakat bu hikayeler çevresindekiler tarafından pek inanılmaz bulunur. Köyün gençlerinden olan Bilo ise bu hikayelere hayranlıkla kulak verir ve anlatılanlara tamamen inanır. Sonunda, Bilo gerçek bir eşkıya olmak için Şivan ve Hüso'yu dağa götürmeye karar verir. Ancak bu üçlüyü, eşkıyalık yaşamından ziyade peşlerine takılan talihsiz ve komik maceralar beklemektedir.