Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmlerinden Erkek Güzeli Sefil Bilo, bu akşam televizyon ekranlarında sevenleriyle buluşuyor. Peki Erkek Güzeli Sefil Bilo nerede çekildi? Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmlerinden Erkek Güzeli Sefil Bilo, bu akşam televizyon ekranlarında sevenleriyle buluşuyor. Peki Erkek Güzeli Sefil Bilo nerede çekildi? Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO KONUSU NEDİR?
Bir zamanlar kendilerini eşkıya olarak tanıtan Şivan ve Hüso, sık sık geçmişte yaşadıkları olayları anlatırlar. Hüso özellikle, eşkıyalık günlerine dair anılarını sürekli dile getirir fakat bu hikayeler çevresindekiler tarafından pek inanılmaz bulunur. Köyün gençlerinden olan Bilo ise bu hikayelere hayranlıkla kulak verir ve anlatılanlara tamamen inanır. Sonunda, Bilo gerçek bir eşkıya olmak için Şivan ve Hüso'yu dağa götürmeye karar verir. Ancak bu üçlüyü, eşkıyalık yaşamından ziyade peşlerine takılan talihsiz ve komik maceralar beklemektedir.
ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO NEREDE ÇEKİLDİ?
1979 yapımı olan ve yerli sinemanın klasiklerinden biri haline gelen "Erkek Güzeli Sefil Bilo" filminin çekimleri büyük ölçüde Hatay ve çevresinde gerçekleştirilmiştir.
ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO OYUNCU KADROSU
Şener Şen – Maho Ağa
İlyas Salman – Sefil Bilo
Sevda Aktolga – Cano Kız
Adile Naşit – Sultan Bacı
Münir Özkul – Hüso Emmi
İhsan Yüce – Şivan Emmi
Mehmet Bulduk – Sümüklü Sülo
Nizam Ergüden – Jandarma Komutanı
Osman Bardakçı – Memo
Ekrem Dümer – Toprak Dağıtan Memur
Hüseyin Kaşif – Toprak Dağıtan Memur