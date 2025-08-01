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Aile Saadeti’nde heyecan dorukta: Latife geliyor! Konakta yeni sırlar ortaya çıkıyor!

atv’nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak’a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir’e ait olan hüzünlü komedi dizisi Aile Saadeti, yeni bölümüyle 4 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Peki Aile Saadeti 8. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Ağustos 2025 , 15:13 Güncelleme Tarihi :01 Ağustos 2025 , 15:13
Aile Saadeti’nde heyecan dorukta: Latife geliyor! Konakta yeni sırlar ortaya çıkıyor!

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Gönül ile Murat arasındaki gerginlik artar. Kalmakla gitmek arasında kalan Gönül, kırgınlığını Murat'a belli eder. Murat ise duygularını bastırmayı tercih eder.

Kaynak: atvKaynak: atv

Emin, konakta bir define olduğuna inanır. Elinde kazma kürekle bahçeyi kazarken Harun da bu hayale ortak olur. Bir yandan define arayarak çözüm bulmaya çalışırken diğer yandan Harun, eski çalışanı Nuri'ye imzaladığı evraklarla farkında olmadan şirketi devreder.

Kaynak: atvKaynak: atv

Bu durum Tekin'in planlarını doğrudan etkiler. Tekin cephesinde ise işler karışır. Şirkete yatırım yapmak isteyen İngiliz firması adına Ada isminde bir temsilci gelir. Ada, sadece şirket için değil Tekin'le olan geçmişi için de gelmiştir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Tüm bunlar olurken konağın kapısında Latife adında yeni bir yüz belirir. Saadet Hanım'ın uzak akrabası olduğunu söyleyen bu kadın birden çıkıp gelmesiyle konaktaki dengeleri bozar. Herkes onun gerçek niyetini merak ederken Latife konağın define efsanesinden söz eder. Bu söylenti, Harun ve Emin'in umudunu daha da arttırır. Olan biteni anlamaya çalışan konağın diğer sakinleri ise artan faturalar, geçim sıkıntısı ve duygusal karmaşalarla uğraşmaya devam ederler.

Kaynak: atvKaynak: atv

Aile Saadeti, sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Pazartesi akşamı atv'de!

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