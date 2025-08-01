Aile Saadeti’nde heyecan dorukta: Latife geliyor! Konakta yeni sırlar ortaya çıkıyor!

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Tüm bunlar olurken konağın kapısında Latife adında yeni bir yüz belirir. Saadet Hanım'ın uzak akrabası olduğunu söyleyen bu kadın birden çıkıp gelmesiyle konaktaki dengeleri bozar. Herkes onun gerçek niyetini merak ederken Latife konağın define efsanesinden söz eder. Bu söylenti, Harun ve Emin'in umudunu daha da arttırır. Olan biteni anlamaya çalışan konağın diğer sakinleri ise artan faturalar, geçim sıkıntısı ve duygusal karmaşalarla uğraşmaya devam ederler.