Aile saadeti zirveye yerleşti

atv'nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir'e ait olan dizisi Aile Saadeti önceki akşam yedinci bölümüyle ekrana geldi.



Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yilmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı) ve Suat Sungur'un rol aldığı dizi izleyenleri ekran başına topladı. Doberman, eski dostları Bertuğ ve Rıdo'yla yüzleşmeye gittiği sırada, Hakkı'nın günlükleri Fikri'ye verdiğini öğrendi ve durumu Tekin'e aktardı. Ancak Tekin'in harekete geçmesine gerek kalmadan, Fikri günlükleri bizzat ona teslim etti. Karşılığında ise Gönül'ü işe almasını istedi. Murat, mahallede müzik yapan küçük bir çocukla karşılaştı. Aç olduğunu öğrenince, onu doyurmak için konağa getirdi.



Demet Akbağ (Takvim.com.tr)



Usta oyuncu Demet Akbağ, diziye konuk oyuncu olarak katılıyor.