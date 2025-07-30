Atv’nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz’den ilk tanıtım geldi!

Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın oturduğu dizi, Karadeniz'in asi sularından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan sürükleyici bir aşk ve mücadele hikâyesini ekrana taşıyacak. Merkezinde Azil (Halit Özgür Sarı) ve Güneş (Özge Yağız)'in imkansız aşkı bulunan yapım, yalnızca görsel dünyasıyla değil, güçlü kadrosu ve duygusal anlatımıyla da büyük ilgi uyandırdı.