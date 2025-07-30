Atv’nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz’den ilk tanıtım geldi!

Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın oturduğu dizi, Karadeniz'in asi sularından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan sürükleyici bir aşk ve mücadele hikâyesini ekrana taşıyacak. Merkezinde Azil (Halit Özgür Sarı) ve Güneş (Özge Yağız)'in imkansız aşkı bulunan yapım, yalnızca görsel dünyasıyla değil, güçlü kadrosu ve duygusal anlatımıyla da büyük ilgi uyandırdı.
Kaynak: atv
Usta isimlerin yer aldığı kadroda; Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi isimler bulunuyor.
Kaynak: atv
Yeni sezonda atv'de kalpleri fethetmeye hazırlanan "Gözleri KaraDeniz", hem hikâyesiyle hem atmosferiyle unutulmaz bir yolculuk vadediyor.