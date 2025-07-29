Bu akşam Güven Bana var mı? Müge Anlı Güven Bana yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, konusu ne?

Hiç tanımadığınız biriyle hem ortak hem de rakip olacağınız, güven ve stratejinin sınandığı yarışma "Güven Bana", Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara geliyor. Peki bu akşam Güven Bana var mı? Müge Anlı Güven Bana yeni bölümü ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...
(Takvim Foto Arşiv)
✅ Güven Bana bu akşam var mı?
Güven Bana yeni bölümüyle bu akşam (29 Temmuz Salı) ATV ekranlarında yayınlanacak.
🕗 Güven Bana saat kaçta başlıyor?
ATV ekranlarında saat 20.00'de başlıyor.
(Takvim Foto Arşiv)
📆 Güven Bana hangi günler yayınlanıyor?
Her Salı akşamı yeni bölümüyle ekranlara geliyor.
🎯 Güven Bana'nın konusu nedir?
"Güven Bana", bilgi yarışması formatının ötesine geçiyor. İki yarışmacı tanışmadan bir araya geliyor, birlikte para ödülünü büyütmeye çalışıyor. Ancak yarışmanın sonunda biri butona basarak ödülü tek başına alma şansı yakalıyor. Yarışmada bilgi, güven ve strateji büyük önem taşıyor.