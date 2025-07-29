Bu akşam Güven Bana var mı? Müge Anlı Güven Bana yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, konusu ne?

Hiç tanımadığınız biriyle hem ortak hem de rakip olacağınız, güven ve stratejinin sınandığı yarışma "Güven Bana", Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara geliyor. Peki bu akşam Güven Bana var mı? Müge Anlı Güven Bana yeni bölümü ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...