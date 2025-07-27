Burak Kenan İmirzalıoğlu’nun hakkını teslim etti

Burak Hakkı, a para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan "Biz Bize" programına konuk oldu. Oyunculuk hayatından bahseden 53 yaşındaki Hakkı, "Bizim dönemimizde oyunculuğa ilk Kenan (İmirzalıoğlu) başlamıştı. 'Deli Yürek' dizisinde oynuyordu. O bize cesaret verdi. Oyunculuk konusunda mankenlere ön ayak oldu" ifadelerini kullandı.



HİÇ KISKANÇLIK OLMADI

Sözlerine devam eden usta oyuncu, "Kıvanç Tatlıtuğ da çok başarılı, onunla gurur duyuyorum. İnanılmaz bir oyuncu... Kenanların, Kıvançların olduğu bir sohbet grubumuz var. Hala görüşüyoruz. Bizim zamanımızda hiyerarşi vardı. Aramızda hiç kıskançlık olmadı" şeklinde konuşarak arkadaşlıklarının yıllardır devam ettiğini dile getirdi

Tatlıtuğ ve İmirzalıoğlu, Türkiye'nin en başarılı oyuncuları arasında yer alıyor.