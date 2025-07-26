MasterChef 14. yarışmacı kim olacak? 26 Temmuz MasterChef’te kim kazandı? İşte ana kadroya giren yarışmacılar…

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MASTERCHEF 14. YARIŞMACI KİM OLACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. 26 Temmuz akşamı yayımlanan yeni bölümde yarışmacılar, şeflerin gözüne girebilmek için büyük çaba sarf etti. Gecenin sonunda, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun ortak kararıyla bir isim daha ana kadroya adını yazdırdı. Üçüncü etapta yarışan isimler arasında tabağıyla öne çıkan Özkan, şeflerden tam not alarak ana kadroya katılan 14. yarışmacı oldu.

MASTERCHEF 2025 ANA KADRO YARIŞMACILARI

1. Etap:

Furkan

Eylül

Çağatay

Onur

Hilal

Yedekten katılanlar: Elif, Bilal, Meryem, Doğan

2. Etap:

Sercan

Ayla

İhsan

Ayten

Çağlar

Yedekten katılanlar: Nisa, Barış, Deniz, Alperen