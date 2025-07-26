PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

MasterChef 14. yarışmacı kim olacak? 26 Temmuz MasterChef’te kim kazandı? İşte ana kadroya giren yarışmacılar…

Tv8’de yayınlanan MasterChef'te 14. yarışmacı bu akşam belli oluyor. 26 Temmuz akşamı ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılar, şeflerin beğenisini kazanabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.  Zorlu etapların ardından, gece sonunda ana kadroya katılacak 14. isim de belli olacak. Peki MasterChef’te kim kazandı? İşte ana kadroya giren yarışmacılar…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Temmuz 2025 , 23:37 Güncelleme Tarihi :26 Temmuz 2025 , 23:37
MasterChef 14. yarışmacı kim olacak? 26 Temmuz MasterChef’te kim kazandı? İşte ana kadroya giren yarışmacılar…

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

MasterChef yarışmasında 26 Temmuz Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde ana kadroya girecek 14. yarışmacı belli olacak. Peki bu akşam MasterChef'te kim kazandı? İşte konu hakkında merak edilenler…

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

MASTERCHEF 14. YARIŞMACI KİM OLACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. 26 Temmuz akşamı yayımlanan yeni bölümde yarışmacılar, şeflerin gözüne girebilmek için büyük çaba sarf etti. Gecenin sonunda, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun ortak kararıyla bir isim daha ana kadroya adını yazdırdı. Üçüncü etapta yarışan isimler arasında tabağıyla öne çıkan Özkan, şeflerden tam not alarak ana kadroya katılan 14. yarışmacı oldu.

MASTERCHEF 2025 ANA KADRO YARIŞMACILARI
1. Etap:

Furkan

Eylül

Çağatay

Onur

Hilal

Yedekten katılanlar: Elif, Bilal, Meryem, Doğan

2. Etap:

Sercan

Ayla

İhsan

Ayten

Çağlar

Yedekten katılanlar: Nisa, Barış, Deniz, Alperen

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

3. Etap:

Sezer

Cansu

Özkan (yaratıcı sunumuyla fark yaratıp şeflerden geçer not aldı)