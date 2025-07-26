MasterChef 14. yarışmacı kim olacak? 26 Temmuz MasterChef’te kim kazandı? İşte ana kadroya giren yarışmacılar…

MasterChef yarışmasında 26 Temmuz Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde ana kadroya girecek 14. yarışmacı belli olacak. Peki bu akşam MasterChef'te kim kazandı? İşte konu hakkında merak edilenler…
MasterChef yarışmasında 26 Temmuz Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde ana kadroya girecek 14. yarışmacı belli olacak. Peki bu akşam MasterChef'te kim kazandı? İşte konu hakkında merak edilenler…
MASTERCHEF 14. YARIŞMACI KİM OLACAK?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. 26 Temmuz akşamı yayımlanan yeni bölümde yarışmacılar, şeflerin gözüne girebilmek için büyük çaba sarf etti. Gecenin sonunda, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun ortak kararıyla bir isim daha ana kadroya adını yazdırdı. Üçüncü etapta yarışan isimler arasında tabağıyla öne çıkan Özkan, şeflerden tam not alarak ana kadroya katılan 14. yarışmacı oldu.
MASTERCHEF 2025 ANA KADRO YARIŞMACILARI
1. Etap:
Furkan
Eylül
Çağatay
Onur
Hilal
Yedekten katılanlar: Elif, Bilal, Meryem, Doğan
2. Etap:
Sercan
Ayla
İhsan
Ayten
Çağlar
Yedekten katılanlar: Nisa, Barış, Deniz, Alperen
3. Etap:
Sezer
Cansu
Özkan (yaratıcı sunumuyla fark yaratıp şeflerden geçer not aldı)