Kod 355 filmi nerede çekildi? Kod 355 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Simon Kinberg'in üstlendiği film, hem uluslararası oyuncu kadrosuyla hem de global ölçekteki hikayesiyle dikkat çekiyor. Birçok farklı ülkede gerçekleştirilen çekimleri sayesinde görsel çeşitlilik sunan "Kod 355", tempolu sahneleri ve güçlü kadın karakterleriyle aksiyon tutkunlarına heyecan dolu dakikalar vadediyor. İşte Kod 355 filminin konusu ve oyuncu kadrosu!

KOD 355 FİLMİ KONUSU

2022 yapımı "Kod 355", küresel bir felaketi tetikleyebilecek son derece tehlikeli bir teknolojik silahın izini süren uluslararası bir ajan grubunun soluk kesen hikayesini anlatıyor. Hikaye, gizemli bir silahın yanlış kişilerin eline geçmesiyle başlıyor. Bunun üzerine CIA ajanı Mason "Mace" Brown, Almanya'dan rakibi Marie, MI6 için çalışan teknoloji dehası Khadijah ve Kolombiyalı psikolog Graciela, bu tehdidi ortadan kaldırmak için iş birliği yapmak zorunda kalıyor. Ancak silahı ele geçirmek isteyen sadece onlar değildir; Çinli gizemli ajan Lin Mi de bu ölümcül yarışta yerini alır. Dünya çapında iz süren ajanlar, zamana karşı bir mücadele verirken hem güveni hem de sınırları test eden olaylar yaşanır.