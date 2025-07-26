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Kod 355 filmi nerede çekildi? Kod 355 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

"Kod 355" filmi, televizyon ekranlarındaki ilk gösteriminin ardından konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Seyirciler, “Kod 355 filmi nerede çekildi ve ne zaman yayınlandı?” sorularına yanıt arıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen beş kadın ajanın, insanlığı tehdit eden büyük bir krizi önlemek için birlikte hareket etmesini merkezine alıyor. Peki Kod 355 filmi oyuncuları kimler?

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Giriş Tarihi :26 Temmuz 2025 , 18:43 Güncelleme Tarihi :26 Temmuz 2025 , 18:43
Kod 355 filmi nerede çekildi? Kod 355 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Yönetmenliğini Simon Kinberg'in üstlendiği film, hem uluslararası oyuncu kadrosuyla hem de global ölçekteki hikayesiyle dikkat çekiyor. Birçok farklı ülkede gerçekleştirilen çekimleri sayesinde görsel çeşitlilik sunan "Kod 355", tempolu sahneleri ve güçlü kadın karakterleriyle aksiyon tutkunlarına heyecan dolu dakikalar vadediyor. İşte Kod 355 filminin konusu ve oyuncu kadrosu!

KOD 355 FİLMİ KONUSU

2022 yapımı "Kod 355", küresel bir felaketi tetikleyebilecek son derece tehlikeli bir teknolojik silahın izini süren uluslararası bir ajan grubunun soluk kesen hikayesini anlatıyor. Hikaye, gizemli bir silahın yanlış kişilerin eline geçmesiyle başlıyor. Bunun üzerine CIA ajanı Mason "Mace" Brown, Almanya'dan rakibi Marie, MI6 için çalışan teknoloji dehası Khadijah ve Kolombiyalı psikolog Graciela, bu tehdidi ortadan kaldırmak için iş birliği yapmak zorunda kalıyor. Ancak silahı ele geçirmek isteyen sadece onlar değildir; Çinli gizemli ajan Lin Mi de bu ölümcül yarışta yerini alır. Dünya çapında iz süren ajanlar, zamana karşı bir mücadele verirken hem güveni hem de sınırları test eden olaylar yaşanır.

Kod 355 filmi Kod 355 filmi

KOD 355 OYUNCU KADROSU

Filmde dünya çapında tanınan birçok başarılı oyuncu yer alıyor. Başrollerde Jessica Chastain, Diane Kruger, Fan Bingbing, Penélope Cruz ve Lupita Nyong'o gibi yıldız isimler bulunuyor. Kadroya ayrıca Sebastian Stan, Édgar Ramírez, Jason Flemyng, Raphael Acloque ve Sylvester Groth da güçlü performanslarıyla katkı sağlıyor. Filmin erken aşamasında yer alması planlanan Marion Cotillard ise projeden ayrılan isimlerden biri.

Kod 355 filmi Kod 355 filmi

KOD 355 NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Senaryosu Theresa Rebeck'in fikrinden yola çıkılarak Simon Kinberg ve Rebeck tarafından kaleme alınan film, 2022 yılında izleyiciyle buluştu. Farklı ülkelerde geçen sahneleriyle dikkat çeken film; İngiltere, Fransa, Fas ve ABD gibi çeşitli coğrafyalarda çekildi. Bu da filme hem görsel çeşitlilik hem de uluslararası bir atmosfer kazandırdı.