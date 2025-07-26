Ünlü oyuncu Demet Akbağ Aile Saadeti’nde!

Usta oyuncu Demet Akbağ, atv'nin sevilen dizisi 'Aile Saadeti'ne konuk oluyor. Canlandırdığı unutulmaz ve ezber bozan karakterlerle izleyicinin gönlünde taht kuran Akbağ, dizinin 8. bölümünde sürpriz bir karakterle ekranlarda yer alacak. Demet Akbağ'ın canlandırdığı karakter, dizide yeni sürprizlerin kapısını aralayacak.

Kaynak: atv

Akraba olduklarını bilmeyen üç farklı ailenin bir araya gelmesiyle başlayan bu sürükleyici hikâye, izleyicilere hem kahkaha hem de duygusal anlar yaşatıyor. Aile bağlarını ve ilişkilerdeki çatışmaları içten ve esprili bir dille aktaran 'Aile Saadeti', aile olmanın anlamını yeniden hatırlıyor.

Aile Saadeti, yeni bölümleriyle her pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de.