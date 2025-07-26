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Kızıl Hare filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Kızıl Hare filmi ne zaman çekildi?

Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Kızıl Hare filminin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Dövüş sahneleriyle heyecanı doruğa çıkaran yapım, aynı zamanda duygusal bir baba-kız öyküsünü ekranlara taşıyor. Peki Kızıl Hare filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Giriş Tarihi :26 Temmuz 2025 , 18:25 Güncelleme Tarihi :26 Temmuz 2025 , 18:25
Kızıl Hare filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Kızıl Hare filmi ne zaman çekildi?

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Jackie Chan'in başrolünü üstlendiği aksiyon dolu "Kızıl Hare (Ride On)" filmi bu akşam ATV'de izleyicilerle buluşuyor. Filmin yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler, "Kızıl Hare'nin konusu nedir, oyuncuları kimlerden oluşuyor, çekimleri nerede gerçekleştirildi?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.

(Kaynak: Kızıl Hare)(Kaynak: Kızıl Hare)

KIZIL HARE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Usta bir dublör olan Luo, ömrünü sinema sektörüne adamıştır. Ancak yaşının ilerlemesi ve gelişen teknolojinin dublörlere olan ihtiyacı azaltması nedeniyle artık iş bulmakta güçlük çekmektedir. Gençlik yıllarında kariyerinden başka bir şeyi önemsememesi, ailesiyle arasının açılmasına neden olmuştur. Kızıyla uzun zamandır görüşmeyen Luo'nun hayatındaki tek dostu, çarpık bacaklı doğan ve ölümden kurtarıp sahiplendiği atı Kızıl Hare'dir.

Yıllar boyunca Kızıl Hare'ye gözü gibi bakan Luo, onu eski sağlığına kavuşturmayı başarır. Ancak bir gün kapısına gelen mahkeme tebligatı, Kızıl Hare'nin aslında bir şirkete ait olduğunu ve geri alınmak istendiğini bildirir. En değerli varlığını kaybetme korkusuyla sarsılan Luo, çareyi yıllardır uzak kaldığı, hukuk öğrencisi olan kızından yardım istemekte bulur.

(Kaynak: Kızıl Hare)(Kaynak: Kızıl Hare)

KIZIL HARE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jackie Chan – Luo karakteriyle başrolde

Liu Haocun – Luo'nun kızı Xiao Bao

Guo Qilin – Xiao Bao'nun erkek arkadaşı Naihua

Wu Jing – Luo'nun eski çırağı Yuanjie

Joey Yung – Yingzi

Yu Ailei – Yingzi'nin eşi Xiamao

Yu Rongguang – Atı Kızıl Hare'ye göz koyan şirketin CEO'su He Xin

Andy On – Alacak tahsilatıyla uğraşan haydut Dami Ge

Xiaoshenyang – Şirket adına çalışan avukat Li Yan

Shi Yanneng – Dublör olan Luo'nun dostu Dawei