Aile Saadeti 7. bölümden ipuçları: Konakta geçmiş kazılıyor, gelecek karışıyor

Konakta bu kez geçmişin gölgesi kazılır. Rauf'un gecenin karanlığında toprağa emanet ettiği bir sır, yıllar sonra yeniden kendini hatırlatır. Bu gizem sadece bahçede değil konaktakiler arasında da yeni bir gerilim yaratır.
Konakta bu kez geçmişin gölgesi kazılır. Rauf'un gecenin karanlığında toprağa emanet ettiği bir sır, yıllar sonra yeniden kendini hatırlatır. Bu gizem sadece bahçede değil konaktakiler arasında da yeni bir gerilim yaratır.
Gönül, Murat'tan gelen beklenmedik iltifatlarla şaşkın ama mutludur. Aynı zamanda Murat hayatını toparlarken ona verilen bir pasaport Gönül hakkında yeni soruları da beraberinde getirir.
Tülay, konaktaki kahramanlığı ile Altın Maşrapa ödülüne layık görülürken Maya'nın bu anı sosyal medyada paylaşmasıyla anne kız arasında komik ama gergin bir çatışma başlar.
Diğer yandan ise Tekin cephesinde işler karışır. Gelen bir iş teklifi, eski hesaplaşmaları tetikler. Doberman, toparlanıp sahalara dönerken Fikri'yle Hakkı'nın ittifakı Saadet Hanım'ın geçmişine dair yeni ipuçlarını ortaya çıkarır.
Aile Saadeti, sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Pazartesi akşamı atv'de!