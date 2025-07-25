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Aile Saadeti 7. bölümden ipuçları: Konakta geçmiş kazılıyor, gelecek karışıyor

atv’nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak’a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir’e ait olan hüzünlü komedi dizisi Aile Saadeti, yeni bölümüyle 28 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelecek. İşte Aile Saadeti 7. bölümde yaşanacaklar...

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Giriş Tarihi :25 Temmuz 2025 , 15:18 Güncelleme Tarihi :25 Temmuz 2025 , 15:31
Aile Saadeti 7. bölümden ipuçları: Konakta geçmiş kazılıyor, gelecek karışıyor

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Konakta bu kez geçmişin gölgesi kazılır. Rauf'un gecenin karanlığında toprağa emanet ettiği bir sır, yıllar sonra yeniden kendini hatırlatır. Bu gizem sadece bahçede değil konaktakiler arasında da yeni bir gerilim yaratır.

Aile Saadeti 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

Gönül, Murat'tan gelen beklenmedik iltifatlarla şaşkın ama mutludur. Aynı zamanda Murat hayatını toparlarken ona verilen bir pasaport Gönül hakkında yeni soruları da beraberinde getirir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Tülay, konaktaki kahramanlığı ile Altın Maşrapa ödülüne layık görülürken Maya'nın bu anı sosyal medyada paylaşmasıyla anne kız arasında komik ama gergin bir çatışma başlar.

Kaynak: atvKaynak: atv

Diğer yandan ise Tekin cephesinde işler karışır. Gelen bir iş teklifi, eski hesaplaşmaları tetikler. Doberman, toparlanıp sahalara dönerken Fikri'yle Hakkı'nın ittifakı Saadet Hanım'ın geçmişine dair yeni ipuçlarını ortaya çıkarır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Aile Saadeti, sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Pazartesi akşamı atv'de!

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