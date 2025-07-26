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Robin Hood Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını karıştırdı!

Ünlü oyuncu Russell Crowe, ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasında sorulan bir soruyla gündeme geldi. ‘Robin Hood’ filmiyle ilgili soru, yarışmacıya zor anlar yaşattı ve joker kullanmasına rağmen elenmesine neden oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Temmuz 2025
Robin Hood Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını karıştırdı!

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Kim Milyoner Olmak İster'in önceki akşam yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı. Usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen programda, bir yarışmacıya 'Robin Hood' filmiyle ilgili bir soru yöneltildi. Soru, 2009'da çekilen ve 2010'da gösterime giren 'Robin Hood' filminin başrol oyuncusu Russell Crowe ile ilgiliydi. Yarışmacıya, '2009'da çekilen, 2010'da gösterime giren 'Robin Hood' adlı filmin başrol oyuncusu Russell Crowe, filmin çekimleri bittikten 10 yıl sonra hangisini öğrenmiştir?' diye bir soru soruldu.

HERKES ŞAŞIRDI
Zorlu soru karşısında yarışmacı, joker haklarını kullanmak zorunda kaldı. Ancak, jokerlerin yardımıyla da doğru cevaba ulaşamadı ve yarışmadan elendi. Doğru cevap 'B' şıkkı olan 'Çekim sırasında bacaklarını kırdığını' idi. Bu ilginç an, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, Russell Crowe'un filmle ilgili böyle bir bilgiye sahip olmasının şaşırtıcı olduğunu yorumladı. Bazı kullanıcılar ise, yarışmacının joker kullanmasına rağmen elenmesini talihsizlik olarak değerlendirdi

Crowe, "Robin Hood" filmiyle gişede rekor kırmıştı.

Kaynarca, renkli sunumu ile dikkat çekiyor.

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