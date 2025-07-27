Eşref Rüya 2. sezon için geri sayım başladı: İşte yeni sezon tarihi

Kanal D tarafından yayınlanan bilgilere göre, Eşref Rüya dizisinin 2. sezonu 17 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Yeni sezonda hikayenin kaldığı yerden daha sert bir şekilde devam etmesi bekleniyor. İlk sezondaki gelişmeler ve karakter çatışmaları, ikinci sezonda daha da derinleşecek.

🎬 SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

İlk sezonun sonunda Eşref, bir seçim yapmak zorunda kalmıştı. Nisan ve Yetimler arasında sıkışan karakter, beklenmedik bir anda Rüya'dan gelen haberle sarsılmıştı. Bu gelişme, Eşref'in duygusal dünyasında önemli kırılmalar yaratırken, liderlik hırsıyla hareket eden Kadir'in adımları olayların seyrini tamamen değiştirmişti.

Kadir'in kontrolü ele geçirme çabası, onu tehlikeli bir ittifaka sürüklemiş ve Çiğdem'le yaptığı iş birliği, Nisan ve Eşref'i doğrudan hedef haline getirmişti. Dizi, ihanetin gölgesinde gerçekleşen bu mücadelede kanlı bir çatışma sahnesiyle sezon finalini yapmıştı.

Eşref, hayatının aşkı Rüya'ya kavuşmayı umarken, kendini en karanlık kabusuyla yüzleşirken bulmuştu. Final bölümünde yaşanan bu beklenmedik gelişmeler, 2. sezonun gidişatı açısından belirleyici olacak gibi görünüyor.