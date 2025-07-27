Eşref Rüya 2. sezon için geri sayım başladı: İşte yeni sezon tarihi

Eşref Rüya dizisinin yeni sezon tarihi netleşti. İzleyicilerin uzun süredir merakla beklediği dizinin 2. sezonu için geri sayım başladı.
Eşref Rüya dizisinin yeni sezon tarihi netleşti. İzleyicilerin uzun süredir merakla beklediği dizinin 2. sezonu için geri sayım başladı.
📅 EŞREF RÜYA 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kanal D tarafından yayınlanan bilgilere göre, Eşref Rüya dizisinin 2. sezonu 17 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Yeni sezonda hikayenin kaldığı yerden daha sert bir şekilde devam etmesi bekleniyor. İlk sezondaki gelişmeler ve karakter çatışmaları, ikinci sezonda daha da derinleşecek.
🎬 SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?
İlk sezonun sonunda Eşref, bir seçim yapmak zorunda kalmıştı. Nisan ve Yetimler arasında sıkışan karakter, beklenmedik bir anda Rüya'dan gelen haberle sarsılmıştı. Bu gelişme, Eşref'in duygusal dünyasında önemli kırılmalar yaratırken, liderlik hırsıyla hareket eden Kadir'in adımları olayların seyrini tamamen değiştirmişti.
Kadir'in kontrolü ele geçirme çabası, onu tehlikeli bir ittifaka sürüklemiş ve Çiğdem'le yaptığı iş birliği, Nisan ve Eşref'i doğrudan hedef haline getirmişti. Dizi, ihanetin gölgesinde gerçekleşen bu mücadelede kanlı bir çatışma sahnesiyle sezon finalini yapmıştı.
Eşref, hayatının aşkı Rüya'ya kavuşmayı umarken, kendini en karanlık kabusuyla yüzleşirken bulmuştu. Final bölümünde yaşanan bu beklenmedik gelişmeler, 2. sezonun gidişatı açısından belirleyici olacak gibi görünüyor.
🔎 YENİ SEZONDA NELER BEKLENİYOR?
Henüz yeni sezonun bölümlerine ilişkin senaryo detayları paylaşılmamış olsa da, Kanal D kaynaklarından edinilen bilgilere göre karakterler arasındaki güç dengesi yeniden şekillenecek. Özellikle Kadir'in eylemlerinin sonuçları, Eşref ve çevresindekilerin hayatında ciddi izler bırakacak.
Yeni sezonda Rüya'nın akıbeti, Eşref'in aldığı kararlar ve Nisan'la olan ilişkisi dizinin ana hatlarını belirleyecek. Aynı zamanda izleyiciler, Çiğdem'in rolünün büyüyüp büyümeyeceğini de merakla bekliyor.