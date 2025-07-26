Aile Saadeti’nde Demet Akbağ sürprizi

atv'nin, yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği Selçuk Aydemir'e ait olan hüzünlü komedi dizisi 'Aile Saadeti', Türk tiyatro ve sinemasının ünlü bir ismini konuk etmenin heyecanını yaşıyor.



Usta oyuncu Demet Akbağ, atv'nin sevilen dizisi 'Aile Saadeti'ne konuk oluyor. Canlandırdığı unutulmaz ve ezber bozan karakterlerle izleyicinin gönlünde taht kuran Akbağ, dizinin 8. bölümünde sürpriz bir karakterle ekranlarda yer alacak.

Akbağ'ın canlandırdığı karakter, dizide yeni sürprizlerin kapısını aralayacak.



"Aile Saadeti" pazartesi akşamlarına damga vuruyor.