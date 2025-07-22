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Kanatlarını Aç filminin konusu nedir? Kanatlarını Aç filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Gerçek bir hikayeden beyaz perdeye uyarlanan “Kanatlarını Aç” (Spread Your Wings), doğa ile insan arasındaki eşsiz bağı ve aile sevgisinin gücünü gözler önüne seriyor. Fransız-Norveç yapımı film, baba-oğulun nesli tükenme tehlikesi altındaki yabani kazları kurtarma mücadelesini, büyüleyici doğa manzaraları ve duygusal bir yolculukla harmanlıyor. Peki Kanatlarını Aç filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte filmin konusu…

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Giriş Tarihi :22 Temmuz 2025 , 16:34 Güncelleme Tarihi :22 Temmuz 2025 , 16:34
Kanatlarını Aç filminin konusu nedir? Kanatlarını Aç filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

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Doğa tutkunlarını ve aile hikayelerini sevenleri ekran başına kilitleyecek "Kanatlarını Aç" (Spread Your Wings), yabani kazların göç serüvenine eşlik eden ilham verici bir baba-oğul macerasını konu alıyor. Gerçek bir olaydan ilham alınarak çekilen film, konu itibariyle dikkat çekiyor. Peki Kanatlarını Aç filmi oyuncuları kimler? İşte merak edilenler…

(Kaynak: Kanatlarını Aç)(Kaynak: Kanatlarını Aç)

KANATLARINI AÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

"Kanatlarını Aç" (Spread Your Wings), nesli tükenme tehlikesi altındaki yabani kazları kurtarmak için göç yollarını değiştirmeye çalışan Christian (Jean-Paul Rouve) ve 14 yaşındaki oğlu Thomas'ın (Louis Vazquez) unutulmaz hikâyesini konu alıyor. Teknolojiye bağımlı tipik bir ergen olan Thomas, annesinin iş seyahati nedeniyle babasının yaşadığı kırsal kasabaya gitmek zorunda kalır. İnternetin bile zor çektiği bu sakin kasabada yaşayan Christian ise, doğa tutkunu bir bilim insanı olarak kazların hayatını kurtarmak için çılgınca bir projeye girişmiştir.

Thomas, ilk başta hem babasına hem de kasaba yaşamına mesafeli yaklaşsa da, minik yavru kazlarla tanışınca bu sıra dışı maceraya katılmaktan kendini alıkoyamaz. Baba ve oğul, kazların göç yolculuğunda rehberlik ederken hem doğanın büyüleyici mucizelerine tanıklık eder hem de aralarındaki bağı yeniden keşfeder.

(Kaynak: Kanatlarını Aç)(Kaynak: Kanatlarını Aç)

KANATLARINI AÇ FİLMİNİN OYUNCULARI

Jean-Paul Rouve

Louis Vazquez

Mélanie Doutey

Lilou Fogli

Frédéric Saurel

Grégori Baquet

Dominique Pinon

Philippe Magnan

Jean-Pierre Pernaut

Laurent Delahousse