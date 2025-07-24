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MasterChef 11. yarışmacı kim oldu? Dün akşam MasterChef’te ana kadroya hangi yarışmacı girdi?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında dün akşam ana kadroya giren 11. yarışmacı belli oldu. Şeflerin zorlu tabakları karşısında yeteneklerini sergileyen yarışmacılar arasından bir isim daha öne çıkarak MasterChef 2025 ana kadrosuna katılmaya hak kazandı. Peki Dün akşam MasterChef’te kim kazandı? İşte 11. yarışmacı…

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Giriş Tarihi :24 Temmuz 2025 , 10:15 Güncelleme Tarihi :24 Temmuz 2025 , 10:15
MasterChef 11. yarışmacı kim oldu? Dün akşam MasterChef’te ana kadroya hangi yarışmacı girdi?

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2025 MasterChef ana kadro için mücadele eden yarışmacılar, 23 Temmuz 2025 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümde yine kıyasıya rekabet etti. İlk 10 ismin belli olmasının ardından, 11. yarışmacının da kadroya dahil olmasıyla birlikte rekabet seviyesi daha da yükseldi. Peki dün akşam MasterChef'te ana kadroya giren isim kim oldu? İşte merak edilenler…

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

MASTERCHEF 11. YARIŞMACI KİM OLDU?
TV8 ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitleyen MasterChef Türkiye 2025'te rekabet giderek kızışıyor. Ana kadroya katılmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, 23 Temmuz Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde hünerlerini sergiledi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda, ana kadroya adını yazdıran 11. yarışmacı Sezer oldu. Böylece Sezer, MasterChef 2025'in iddialı isimleri arasına katıldı.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

Ana kadroda şimdiye dek yer alan yarışmacılar, iki etap halinde belirlendi. İlk etapta kadroya katılan isimler şunlar oldu:

1. Furkan

2. Eylül

3. Çağatay

4. Onur

5. Hilal

Bu etapta ayrıca yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan ana kadroya dahil edildi.

İkinci etapta ise şu isimler ana kadroya girmeye hak kazandı:

6. Sercan

7. Ayla

8. İhsan

9. Ayten

10. Çağlar

11. Sezer

Yedek yarışmacılar arasında da büyük bir rekabet yaşanırken, Nisa, Barış, Deniz ve Alperen yedeklerden ana kadroya giren diğer isimler oldu.