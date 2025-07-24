MasterChef 11. yarışmacı kim oldu? Dün akşam MasterChef’te ana kadroya hangi yarışmacı girdi?

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2025 MasterChef ana kadro için mücadele eden yarışmacılar, 23 Temmuz 2025 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümde yine kıyasıya rekabet etti. İlk 10 ismin belli olmasının ardından, 11. yarışmacının da kadroya dahil olmasıyla birlikte rekabet seviyesi daha da yükseldi. Peki dün akşam MasterChef'te ana kadroya giren isim kim oldu? İşte merak edilenler…

(Kaynak: Sosyal Medya) MASTERCHEF 11. YARIŞMACI KİM OLDU?

TV8 ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitleyen MasterChef Türkiye 2025'te rekabet giderek kızışıyor. Ana kadroya katılmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, 23 Temmuz Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde hünerlerini sergiledi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda, ana kadroya adını yazdıran 11. yarışmacı Sezer oldu. Böylece Sezer, MasterChef 2025'in iddialı isimleri arasına katıldı.