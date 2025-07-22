Aile Saadeti 6. bölümde neler oldu? Konaktakiler harekete geçiyor...

Aile Saadeti'nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yilmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı), Suat Sungur (Asker Abi) ve Zerrin Sümer (Salime) yer alıyor.
Kaynak: atv
6.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Emin, çırak Metin'in kuyuya düşmesini bir türlü atlatamadı ve onu evde görmeye başladı. Başta gördüklerinin yalnızca bir hayal olduğunu düşünse de polislerin konağa gelip Metin'in ölü bulunduğunu söylemesiyle büyük bir şok yaşadı ve gördüklerinin gerçek olduğunu fark etti. Metin'in öldüğü sırada üzerinde Emin'e ait kimliğin bulunduğu bir çanta çıkması, onun cinayetin baş şüphelisi olarak gözaltına alınmasına neden oldu. Ev halkı durumu hemen Fikri'ye bildirdi. Ancak deliller doğrudan Emin'i işaret ettiğinden, Fikri'nin de elinden bir şey gelmedi.
Bu sırada Hakkı, çaldığı günlükleri Fikri'ye vermeye karar verdi ve Tekin'i alt etmek için iş birliği teklif etti. Fikri ise bunun karşılığında Hakkı'dan, Saadet Hanım'ın günlüklerinde bahsettiği bir kadını bulmasını istedi.
Kaynak: atv
Emin'e atılan suçla sarsılan ev halkı, Metin'in gerçek katillerini bulup Emin'i kurtarmakta kararlıydı. Araştırmaya Metin'in cesedinin bulunduğu yerden başlayan Murat, Gönül ve Harun, mahalledeki kadınlardan bilgi toplamak için Tülay'ı da plana dahil etti. Üç adamın Metin'i bir pick-up araçla getirip bıraktığını öğrenen ekip, sonraki adres olarak çırağın daha önce görüldüğü antikacıya gitti. Harun, dükkân sahibine elinde tarihi eser olduğunu söyleyince, adam onu başka kişilere yönlendirdi. Harun, bu kişilerin Metin'in ölümüyle bağlantısı olabileceğini düşünerek Gönül ve Murat'la birlikte iz sürmeye devam etti.
Gönül, Murat'ın Emin'i kurtarmak için konağın birlik olmasını sağlamasından oldukça etkilendi. İkili, cinayeti çözmek için yaptıkları planı sürdürürken birbirlerine karşı daha açık olmaya başladı ve bu süreçte aralarındaki yakınlık da giderek arttı.