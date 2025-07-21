Müge Anlı ile Güven Bana atv’de! Emrah ve Esra Harmanda arasında para mı kazanacak yoksa güven mi?

Ekranların güvenilir ismi Müge Anlı 'nın sunduğu Güven Bana 'nın bu haftaki yarışmacı koltuğunda geçtiğimiz bölümde yarışan ve süre yetmediği için yarım kalan yarışmacılar yer alacak.

Sanatçı Emrah ve oyuncu, sunucu Esra Harmanda bir kez daha birbirlerine " Güven Bana " deyip, bağlılıklarını dile getirecekler. Bu ikili arasında para mı kazanacak yoksa güven mi?

Kaynak: atv

Yarışma hakkında bilgi:

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili… Çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyecek.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?