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Emrah Güven Bana’da yarışıyor! Müge Anlı’nın sunumuyla atv’de...

Müge Anlı’nın sunumuyla atv ekranında başlayan “Güven Bana” hem sürprizleriyle hem de konuklarıyla ilk bölümden itibaren çok sevildi. Güven Bana‘nın 15 Temmuz’da yayınlanan altıncı bölümünde ise hazırlanan Emrah, memleketi Diyarbakır’da annesi ve babası adına yaptırdığı okul için yarışacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Temmuz 2025 , 09:24 Güncelleme Tarihi :12 Temmuz 2025 , 09:36
Emrah Güven Bana’da yarışıyor! Müge Anlı’nın sunumuyla atv’de...

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Ekranların güvenilir ismi Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın 15 Temmuz'da yayınlanan altıncı bölümünde sanatçı Emrah konuk oluyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

MEMLEKETİNDE YAPTIRDIĞI OKULU İÇİN YARIŞIYOR

Yıllar sonra televizyon ekranlarına çıkarak sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Emrah, memleketi Diyarbakır'da annesi ve babası adına yaptırdığı okul için yarışıyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

Sahnelerin ünlü ismi Emrah, televizyon ekranlarının efsanesi Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'ya konuk oluyor. Güven Bana'nın 15 Temmuz Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümünde Müge Anlı'nın karşısında yarışmacı koltuğuna oturacak olan Emrah, memleketi Diyarbakır'da annesi ve babası adına yaptırdığı Ayten Elyasa Erdoğan Özel Eğitim Uygulama Okulu'na destek için yarışacak.

Kaynak: atvKaynak: atv

Yıllar sonra bir televizyon programına katılmasının yanı sıra ilk kez bir yarışma programıyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Emrah'a yarışmada sunucu oyuncu, sunucu Esra Harmanda eşlik edecek.

Kaynak: atvKaynak: atv

Ekranların fenomen yarışma programı Güven Bana ekranların fenomeni Müge Anlı'nın sunumuyla Salı 20.00'de atv'de!

Güven Bana 6. bölüm fragmanı yayınlandı

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