Emrah Güven Bana’da yarışıyor! Müge Anlı’nın sunumuyla atv’de...

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Sahnelerin ünlü ismi Emrah, televizyon ekranlarının efsanesi Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'ya konuk oluyor. Güven Bana'nın 15 Temmuz Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümünde Müge Anlı'nın karşısında yarışmacı koltuğuna oturacak olan Emrah, memleketi Diyarbakır'da annesi ve babası adına yaptırdığı Ayten Elyasa Erdoğan Özel Eğitim Uygulama Okulu'na destek için yarışacak.