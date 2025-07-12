MasterChef ilk ana kadroya kim girdi? Dün akşam (11 Temmuz) MasterChef’te kim kazandı?

MasterChef 2025 ekranlara geri dönüyor. 11 Temmuz akşamı yayınlanan son bölümde, yarışmacılar ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele etti. İzleyicilerin takip ettiği gecede, şeflerin beğenisini kazanarak önlüğü alıp MasterChef 2025 ana kadrosuna adını ilk yazdıran isim belli oldu. İşte 11 Temmuz MasterChef'te yaşananlar ve ana kadroya giren ilk yarışmacı…
(Kaynak: MasterChef)
MASTERCHEF 2025'TE ANA KADROYA GİREN İLK YARIŞMACI BELLİ OLDU
MasterChef 2025'te ana kadro heyecanı resmen başladı! 11 Temmuz akşamı ekranlara gelen bölümde yarışmacılar, ilk olarak Diyarbakır mutfağının sevilen lezzetlerinden Duvaklı Pilav ile hünerlerini sergiledi. Bu etapta 40 dakika süren zorlu yarış sonunda 9 kişi ikinci tura yükselmeyi başardı. İlk turun öne çıkan isimleri ise Hilal ve Bilal oldu.
(Kaynak: MasterChef)
İkinci etapta ise şefler, yarışmacılardan kırmızı orman meyveleriyle yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi. 45 dakikalık sürenin sonunda yapılan tadımlar neticesinde, gecenin en başarılı yemeğini çıkaran yarışmacı belli oldu.