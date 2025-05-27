Mahir ve Canfeza nikah tazeliyor! atv’nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı geceye damga vuracak

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Gece Masalı bu akşam 34'üncü bölümüyle ekrana gelecek.

Afet'in son anda vicdanının sesini dinlemesi ve Canfeza'yı kurtarması herkese rahat bir nefes aldırır. Mahir eksik kalan her şeyi tamamlamak için nikah tazelemeye karar verir. Her şey en baştan olması gerektiği gibi olacaktır. Nikahta iki aileye bebek müjdesi verilirken Afet'in Sevde'nin ölümüne sebep olduğu videonun ortaya çıkmasıyla ortalık iyice karışır. Mahir'i kurtarmak için oğlunu vuran Kürşat, Mahir'in Asaf'ın büyük sırrını beklenmedik bir şekilde öğrenmesinin önüne geçemez.