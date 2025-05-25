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Hindistanlı Manish Dhameja hangisinden geçerli ve kullanılabilir 1638 adedine sahip olarak Guinnes Dünya Rekorları'na girmiştir?

ATV’nin fenomen bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster”, yine nefes kesen bir bölümle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan son bölümde, yarışmacıya yöneltilen ve 50 bin ila 300 bin TL aralığında yer alan bir soru sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İzleyiciler ekran başında cevabı tahmin etmeye çalışırken, yarışmacının yaşadığı tereddüt ise heyecanı ikiye katladı.

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Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 21:46 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 21:48
Hindistanlı Manish Dhameja hangisinden geçerli ve kullanılabilir 1638 adedine sahip olarak Guinnes Dünya Rekorları’na girmiştir?

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ATV ekranlarının sevilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster"de yine heyecan doruktaydı. Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla dikkat çeken yarışmada, 50 bin ile 300 bin TL arasında yer alan bir soru hem yarışmacıyı zorladı hem de izleyicileri ekran başına topladı.

Hindistanlı Manish Dhameja hangisinden geçerli ve kullanılabilir 1638 adedine sahip olarak Guinnes Dünya Rekorları'na girmiştir?

A- PASAPORT

B-KREDİ KARTI

C-SÜRÜCÜ BELGESİ

D-OTOMOBİL RUHSATI

CEVAP: B

Hindistanlı Manish Dhameja, 1.638 geçerli kredi kartı ile Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir. Bu olağanüstü koleksiyon, 30 Nisan 2021 tarihinde tescillenmiştir. Dhameja, kredi kartlarını yalnızca bir ödeme aracı olarak değil, aynı zamanda bir tutku ve koleksiyon nesnesi olarak görmektedir. Kredi kartları sayesinde ücretsiz seyahatler, otel konaklamaları, spa hizmetleri ve sinema biletleri gibi birçok avantajdan faydalandığını belirtmiştir.

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