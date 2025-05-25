ATV ekranlarının sevilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster"de yine heyecan doruktaydı. Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla dikkat çeken yarışmada, 50 bin ile 300 bin TL arasında yer alan bir soru hem yarışmacıyı zorladı hem de izleyicileri ekran başına topladı.

2023 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye'de İstnabul, Ankara ve İzmir'den sonra nüfusu en kalabalık şehir hangisidir?

A- ANTALYA

B-ADANA

C-KONYA

D-BURSA

CEVAP: D

2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, Türkiye'de en kalabalık ilk üç şehir İstanbul, Ankara ve İzmir'dir. Bu şehirleri nüfus büyüklüğüne göre takip eden dördüncü en kalabalık şehir ise Bursa'dır.

Bursa'nın 2023 yılı sonu itibarıyla nüfusu 3.214.571 kişidir.