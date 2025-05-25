ATV ekranlarının sevilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster"de yine heyecan doruktaydı. Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla dikkat çeken yarışmada, 50 bin ile 300 bin TL arasında yer alan bir soru hem yarışmacıyı zorladı hem de izleyicileri ekran başına topladı.

İSPALYA NEDİR?

A- ELEKTRİK SİGORTASI

B- BİTKİLERİN TUTUNDUĞU SIRIK

C- İTALYA - İSPANYA SINIRINDA BİR BÖLGE

D- KREMALI BİR TÜR MAKARNA

CEVAP: B

İspalya, özellikle domates, fasulye gibi tırmanıcı bitkilerin düzgün büyümesini sağlamak amacıyla kullanılan tahta ya da metal sırıklara verilen isimdir. Tarımda sıklıkla kullanılır.