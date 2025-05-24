Tüm kategorilerde bir numara! Zirvenin sahibi ATV

ATV, 22 Mayıs Perşembe günü yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin Tüm Kişiler kategorisinde ilk sıraya adını yazdırdı.

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %4,64 izlenme oranı ve %26,97 izlenme payı alarak ilk sıraya yerleşti.

Dilek Hanım ve Ata Bey, 8 Mayıs'ta İzmir'de kayıplara karışan 22 yaşındaki kızları Funda Nur Keskin'i aramak için stüdyoya geldi. Aile kızlarının, Tuğrul Emir tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Canlı yayına bağlanan Funda, "Ben kendi isteğimle geldim. Zorla tutulma gibi bir şey yok" diyerek Tuğrul ile birlikteliklerini kabul etti, evlenmek istediklerini de açıkladı. Ekran başında izleyenler ve Tuğrul'u tanıyanlar ise canlı yayına bağlanarak Tuğrul'un okul talebeleri de dahil olmak üzere genç kızları ağına düşürdüğünü bu yüzden ilk eşinden ayrıldığını söyledi.