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İnci Taneleri dizisi neden yok? Final mi yaptı, yeni sezon ne zaman?

22 Mayıs Perşembe akşamı yayın akışında yer almayan İnci Taneleri dizisi izleyiciler arasında soru işaretlerine neden oldu. Her hafta Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelmedi.

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 19:32 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 19:32
İnci Taneleri dizisi neden yok? Final mi yaptı, yeni sezon ne zaman?

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İnci Taneleri dizisinin bu hafta yayınlanmaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Her Perşembe akşamı Kanal D'de yayınlanan yapım, geçtiğimiz hafta final sahnesiyle sezonu kapattı.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

SEZON FİNALİ GEÇEN HAFTA YAYINLANDI

Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem Yücedağ karakterinin merkezinde gelişen hikayeyi konu alan dizinin, 16 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan bölümü sezon finali oldu. Söz konusu bölümde, Azem'in Nehir, Cihan ve Dilber'le birlikte yemeğe hazırlandığı sahne sırasında kaçırılması, sezon finaline damga vuran gelişmelerden biri oldu. Final sahnesi sonrası dizinin bir süre ekranlara ara vereceği kesinleşti.

AZEM'İN KAÇIRILMASI YENİ SEZONA TAŞINDI

Dizinin sezon finalinde Azem'in kaçırılmasıyla birlikte akıllarda "Azem'i kim kaçırdı?" sorusu kaldı. Reyyaz ve Zahir karakterlerinin bu olayla bağlantılı olup olmadığı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bu gelişmenin dizinin yeni sezonunda önemli bir kırılma noktasına işaret ettiği değerlendiriliyor.

DUYGUSAL SAHNELER DİKKAT ÇEKTİ

Sezon finalinin dikkat çeken bir diğer bölümü ise Azem'in Dilber'i akşam yemeğine davet ettiği ve beklenmedik bir şekilde öptüğü sahneydi. Öte yandan, Yıldız ve Dilber arasında yaşanan kaset şoku da izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Kamuran'ın yıllar öncesine ait gizemli bir olaya dair yaptığı konuşmanın kayda alınmış olduğunun ortaya çıkması, hikâyenin geçmişle bağlantılı daha derin bir hal alacağını gösterdi.

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