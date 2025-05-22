İnci Taneleri dizisi neden yok? Final mi yaptı, yeni sezon ne zaman?

DUYGUSAL SAHNELER DİKKAT ÇEKTİ

Sezon finalinin dikkat çeken bir diğer bölümü ise Azem'in Dilber'i akşam yemeğine davet ettiği ve beklenmedik bir şekilde öptüğü sahneydi. Öte yandan, Yıldız ve Dilber arasında yaşanan kaset şoku da izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Kamuran'ın yıllar öncesine ait gizemli bir olaya dair yaptığı konuşmanın kayda alınmış olduğunun ortaya çıkması, hikâyenin geçmişle bağlantılı daha derin bir hal alacağını gösterdi.