Hollanda’da mucizenin adı PSV! 9 puan farktan şampiyonluğu kaptı

Son 5 haftaya lider olarak giren Ajax, PSV'nin 9 puan önündeydi. Ancak Hollanda ekibi son 4 maçta tam 10 puan kaybederek büyük bir çöküş yaşadı. Bu fırsatı değerlendiren PSV Eindhoven, deplasmanda Sparta Rotterdam'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Eindhoven temsilcisinin gollerini Ivan Perisic, Luuk de Jong ve Malik Tilmann kaydetti.

AJAX KAZANDI AMA YETMEDİ

Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, Jordan Henderson ve Wout Weghorst'un golleriyle Twente'yi 2-0 mağlup etse de, kader kendi ellerinde değildi. PSV'nin galibiyetiyle birlikte Amsterdam ekibi sezonu ikinci sırada 78 puanla tamamladı.

PSV Seriyi Sürdürdü, Taçlandırdı

Son 7 maçını kazanan PSV Eindhoven, bu muhteşem seriyle birlikte 79 puana ulaşarak kulüp tarihindeki 26. Eredivisie şampiyonluğunu kazandı.

FEYENOORD 3. SIRADA

Robin van Persie'nin çalıştırdığı Feyenoord ise sezonu 68 puanla üçüncü sırada noktaladı ve Avrupa biletini cebine koydu.