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Hollanda'da mucizenin adı PSV! 9 puan farktan şampiyonluğu kaptı

Hollanda Eredivisie'de nefes kesen şampiyonluk yarışı sona erdi. Sezonun son haftasında zirvede büyük bir sürpriz yaşandı ve PSV Eindhoven, son haftalardaki muhteşem çıkışıyla şampiyonluğa uzandı.

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 18:36 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 18:36
Hollanda’da mucizenin adı PSV! 9 puan farktan şampiyonluğu kaptı

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Son 5 haftaya lider olarak giren Ajax, PSV'nin 9 puan önündeydi. Ancak Hollanda ekibi son 4 maçta tam 10 puan kaybederek büyük bir çöküş yaşadı. Bu fırsatı değerlendiren PSV Eindhoven, deplasmanda Sparta Rotterdam'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Eindhoven temsilcisinin gollerini Ivan Perisic, Luuk de Jong ve Malik Tilmann kaydetti.

AJAX KAZANDI AMA YETMEDİ
Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, Jordan Henderson ve Wout Weghorst'un golleriyle Twente'yi 2-0 mağlup etse de, kader kendi ellerinde değildi. PSV'nin galibiyetiyle birlikte Amsterdam ekibi sezonu ikinci sırada 78 puanla tamamladı.

PSV Seriyi Sürdürdü, Taçlandırdı
Son 7 maçını kazanan PSV Eindhoven, bu muhteşem seriyle birlikte 79 puana ulaşarak kulüp tarihindeki 26. Eredivisie şampiyonluğunu kazandı.

FEYENOORD 3. SIRADA
Robin van Persie'nin çalıştırdığı Feyenoord ise sezonu 68 puanla üçüncü sırada noktaladı ve Avrupa biletini cebine koydu.

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