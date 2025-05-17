Can Borcu’nun yeni bölümünde heyecan dorukta: Sürükleyici hikayesiyle ekran başına kilitleyecek!

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Handan ve Mehmet'in nikah sabahı, çocuklarının kaldığı gecekondu evinde yaşanan soba zehirlenmesiyle kabusa döner.



Defne'nin hayati tehlikesi, tüm aileyi sarsar. Handan yaşananların sorumluluğunu omuzlarında hissederken, Necmiye'nin ağır suçlamalarıyla iyice sarsılır. Evlilik kararını sorgulayan Handan, belki de kavuşamadan ayrılmaya karar verecektir.



SİNSİ PLANLAR!

Diğer yandan Emel cephesinde planlar daha da karanlıklaşmaktadır. Ferit'in psikolojisi giderek bozulmakta, Yasemin'in reddiyle öfke ve kırılganlık arasında savrulmaktadır. Emel, oğlunun iyiliği için sözde her şeyi göze alırken, aslında kontrolünü tamamen kaybetmiş bir anne figürü haline gelir. Sude'yi ve Yekta'yı yanına çekerek kurduğu ittifak, sadece Handan ve Mehmet'i değil, onların tüm sevdiklerini hedef almaktadır. Çocuklar hastanede yaşam savaşı verirken, Emel ve ortakları sinsice yeni hamleler yapmaya hazırlanır.

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