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"Arap Kadri" atv'de ekrana kilitleyecek!

"Arap Kadri" TV'de ilk kez bu akşam saat 20.00'de atv'de ekrana geliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025
Arap Kadri atv’de ekrana kilitleyecek!

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"Arap Kadri" TV'de ilk kez bu akşam saat 20.00'de atv'de ekrana geliyor.

Film, karikatürist Tekin Aral'ın Arap Kadri ve Tarzan karakterlerinin hikayesini konu ediyor. Arap Kadri, ormanda yaşayan, kural tanımaz bir adamdır. Tarzan'ın düzen kurduğu ormanda ise insanlar, düzenli bir yaşam sürmeye çalışır. Şehir yaşantısına uyum sağlayamayan Arap Kadri, ormana geldiğinde karşılaştığı düzenli yaşama da pek adapte olamaz. Bu durum Tarzan ile arasında çatışma yaşanmasına neden olur. Üstüne üstlük Arap Kadri'nin, varlığından bile haberdar olmadığı kızı çıkagelir ve ondan şimdiye kadar yapmadığı babalığı yapması talebinde bulunur.

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