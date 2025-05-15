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Komedi ve aksiyon bir arada! Kiminle Evlendim filmi bu akşam atv'de

"Kiminle Evlendim" sinemaseverleri ekran başına çağırıyor. İşte bu akşam saat 22.15 atv'de yayınlanacak olan filmin konusu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025
Komedi ve aksiyon bir arada! Kiminle Evlendim filmi bu akşam atv’de

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"Kiminle Evlendim" sinemaseverleri ekran başına çağırıyor.

Bu akşam saat 22.15 atv'de yayınlanacak olan filmin konusu şöyle;

Erkek arkadaşı tarafında terk edilen Jen, kafasını toplamak için anne ve babasıyla birlikte tatile çıkar. Tatil sırasında ise yakışıklı Spencer ile tanışır ve birbirlerine ilk görüşte aşık olurlar. Üç yıllık birliktelik sonunda ikili yeni evli ve ideal bir çift olarak hayatlarına başlamışlardır. Tabi bu ideallik, Spencer'ın 30. yaş gününde kurşunlar havada uçmaya başladığında sona erer. Spencer, Jen'e uluslararası bir ajan olduğunu söylememiştir.

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