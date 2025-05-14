Can Borcu 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu yüzüğü bir daha asla çıkarmayacağım!

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ATV'nin sevilen dizilerinden Can Borcu'nun 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Can Borcu 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Ayşe'nin hayatta olduğunun ortaya çıkması, tüm dengeleri alt üst eder. Ancak Çınar hakkında ortaya atılan ağır suçlama işleri daha da karmaşık hale getirir. Mehmet, Handan ve Yasemin, bu gidişatı tersine çevirecek bir plan yapar.

Kaynak: atv Emel, Yekta sayesinde geçici olarak rahat bir nefes alır. Ancak Ferit'in öfkesini ve kontrolsüz hırsını durdurmak imkânsız hale gelmiştir. Yasemin'in Çınar'a yakınlığı Ferit'in dengesini daha da bozar. Tam her şey sarpa sarmışken, Ferit'i sarsacak başka bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Emel'in ise tek amacı oğlunu kurtarmak ve onu mutlu etmektir. Artık yeniden ayaklanacaktır Emel.