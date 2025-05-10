Gönül Dağı 178. bölüm full HD izle! TRT 1 Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

TRT 1'in dizisi Gönül Dağı , bu akşam 178. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Melis Sevinç ve Berk Atan'ın başrolünde olduğu dizi, yeni bölümüyle izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki Gönül Dağı'nda son bölüm neler oldu?

(Kaynak: Gönül Dağı)

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kaya Ailesi, Selma'nın hastalığı nedeniyle büyük bir üzüntü içindedir ve ona destek olurlar. Taner, Selma'yı iyileştirebilecek bir doktor bulmak için çabalarını sürdürür. Selma, son bir kez annesi ve babasının doğduğu köyü ziyaret etmek ister. Köyde yaşanacaklar ise aileyi derinden etkileyecektir. Veysel ve Ramazan, ağılda çalışacak yeni kişiler bulmak için anons yaparlar. Bu sırada Süleyman, ağıldaki işleri denetlemeye başlar ve süreci kontrol altına almak için adımlar atar.