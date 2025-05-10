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Gönül Dağı 178. bölüm full HD izle! TRT 1 Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı, 178. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Anadolu'nun sıcak ve samimi yaşamını ekrana taşıyan dizi, bu hafta da izleyicilerini duygusal anlarla etkilemeye devam ediyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler, "Gönül Dağı 178. bölüm izle" ve "Gönül Dağı full HD tek parça izle" gibi konularını takip ediyor. Peki Gönül Dağı dizisinde bu hafta neler olacak? İşte diziye dair tüm detaylar…

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 16:58 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 16:58
Gönül Dağı 178. bölüm full HD izle! TRT 1 Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

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TRT 1'in dizisi Gönül Dağı, bu akşam 178. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Melis Sevinç ve Berk Atan'ın başrolünde olduğu dizi, yeni bölümüyle izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki Gönül Dağı'nda son bölüm neler oldu?

(Kaynak: Gönül Dağı)(Kaynak: Gönül Dağı)

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kaya Ailesi, Selma'nın hastalığı nedeniyle büyük bir üzüntü içindedir ve ona destek olurlar. Taner, Selma'yı iyileştirebilecek bir doktor bulmak için çabalarını sürdürür. Selma, son bir kez annesi ve babasının doğduğu köyü ziyaret etmek ister. Köyde yaşanacaklar ise aileyi derinden etkileyecektir. Veysel ve Ramazan, ağılda çalışacak yeni kişiler bulmak için anons yaparlar. Bu sırada Süleyman, ağıldaki işleri denetlemeye başlar ve süreci kontrol altına almak için adımlar atar.

(Kaynak: Gönül Dağı)(Kaynak: Gönül Dağı)

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Öykü Gürman, Ege Aydan, Erdal Özyağcılar, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Burak Can, Nuri Gökaşan, Zümre Meğreli, Tuna Orhan, Hüseyin Sevimli, Öge Sözbaş, Ulviye Karaca, Sait Seçkin, Sercan İnceer, Burak Haktanır, Cemil Şahin, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Kaptan Gürman, Öznur Yağcı, Ayşen İnci, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Ömer Batu Dağlı, Bade Irazlı, İmren Şengel, Kübra Balcan, Zeynep Bostancı, Sevilay Gültekin, Mehmet Yiğit Uzunal

(Kaynak: Gönül Dağı)(Kaynak: Gönül Dağı)

GÖNÜL DAĞI 178. BÖLÜM FULL İZLE

TRT 1 ekranlarında yayımlanan dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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