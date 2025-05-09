İşte Benim Stilim’de kim elendi ve kim birinci oldu? 9 Mayıs İşte Benim Stilim puan durumu!

9 Mayıs Cuma günü İşte Benim Stilim'de günün elenen ismi araştırılıyor. Yarışmacılar, özgün tarzları ve iddialı kombinleriyle jüri karşısına çıkarken, stil savaşının kazananı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki İşte Benim Stilim'de kim birinci oldu ve elenen isim kim? İşte puan durumu!