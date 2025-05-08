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Kuruluş Osman 191. bölümüyle nefes kesti: Osman Bey Kuçar'ın sonunu getirdi

Yapımını Bozdağ Film, yapımcılığını ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği atv’nin sevilen dizisi “Kuruluş Osman”, yine çok izlenen bir bölüm ile daha ekrana geldi. Peki Kuruluş Osman 191. bölümünde neler oldu?

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 15:18 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 15:18
Kuruluş Osman 191. bölümüyle nefes kesti: Osman Bey Kuçar’ın sonunu getirdi

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Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 191. bölümünde Roma İmparatoru ile yaptığı anlaşma sonrası Kayı Obasına dönen Osman Bey birlikte büyüdüğü Ertuğrul Gazi obasında görünce büyük bir mutluluk yaşar.

Kaynak: atvKaynak: atv

OSMAN BEY VE TURGUT GAZİ'DEN TARİHİ BULUŞMA!

Akşam olduğunda İmparator'la yaptığı anlaşmadan dönen Osman Bey, Alpleriyle sohbet eden yaşlı bir adamı fark etti. Alpler ayağa kalkarken yerinden kıpırdamayan bu kişiye seslenen Osman Bey, "Hayırdır, ne olur böyle? Kimsin hele dönesin yüzünü," diyerek yaklaşınca, karşısında gördüğü kişiye inanamadı: "Bu nasıl olur böyle, Turgut Gazi sen misin?" Turgut Gazi, "Obanda, ordunda bu Alp'e de yer var mıdır?" diyerek özlem dolu dönüşünü dile getirirken, Osman Bey mutlulukla, "Sen ne dersin, oba da ordu da senindir," diyerek eski dostuna sarıldı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Kuçar'ın fedailerine saldırı emri vermesiyle birlikte Boran Bey ve Alpler tepeden yağdırdıkları oklarla müdahale etti. Çetin bir mücadele başladı. Savaş sırasında yaralanan Kuçar, kaçmaya çalışırken Osman Bey'in fırlattığı bıçakla yere serildi. Osman Bey, "Gayrı mızrak çuvala sığmaz, ettiklerinin bedelini ödeyeceksin!" diyerek Kuçar'a son darbeyi indirdi.

Kaynak: atvKaynak: atv

Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın oturduğu dizinin başrolünde Osman Bey karakteri ile başarılı oyuncu Burak Özçivit yer alıyor. Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümleri ile her çarşamba atv'de ekrana gelmeye devam edecek.

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