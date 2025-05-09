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3 aile tek hikaye! Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'den yeni dizi Aile Saadeti çok yakında atv'de

atv’nin Sinehane yapımı, proje tasarımı ve senaryosu Burak Aksak imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir’in oturduğu yeni dizisi ‘Aile Saadeti’ için hazırlıklar tamamlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025
3 aile tek hikaye! Burak Aksak ve Selçuk Aydemir’den yeni dizi Aile Saadeti çok yakında atv’de

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Birbirini tanımayan üç akraba ailenin bir arada yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan hikaye hem birbirinden komik anlara sahne olacak hem de üç aile aralarındaki bağı kuvvetlendirerek geniş aile olma yolunda ilerleyecek.

Akraba olup birbirlerini hiç tanımayan üç farklı ailenin yollarını kesiştiren 'Aile Saadeti'nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yılmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı) ve Zerrin Sümer (Salime) ve Suat Sungur (Asker Abi) yer alıyor.

(Takvim Gazetesi)(Takvim Gazetesi)

'HEYECANLIYIM'
Dizinin başrol oyuncularından Buse Meral, duygularını şu şekilde paylaştı, "Üçüncü kez atv'deyim. Çok güzel bir ekiple beraber bugün okuma provamızı gerçekleştirdik. Bugün ilk defa bir araya geliyoruz, heyecanlıyım. Projeyi kabul etme sebebim naif bir dili olan senaryomuz ve canlandıracağım karakterim."

SENARYOYU ÇOK SEVDİM
Burak Dakak, "İşin senaryosunu çok sevdim. Selçuk Hoca ve Burak Aksak'la tanıştıktan sonra projenin içinde yer almak istedim. Murat karakteri eğlenceli, izleyicinin seveceği bir tip olacak. Bir an önce çekimlere başlamak için heyecanlıyım" dedi.

Oyuncular, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen okuma provasında bir araya geldi ve heyecanlarını birlikte paylaştı

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