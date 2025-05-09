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Can Borcu 19. bölümden ipuçları: Evleniyorlar!

Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete, Demircan Kaçel gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Can Borcu’nun 19. bölümden ipuçları ortaya çıktı. Peki atv’nin sevilen dizisi Can Borcu’nun yeni bölümünde neler olacak?

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 10:32 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 10:32
Can Borcu 19. bölümden ipuçları: Evleniyorlar!

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Ayşe'nin hayatta olduğunun ortaya çıkması, tüm dengeleri alt üst eder. Ancak Çınar hakkında ortaya atılan ağır suçlama işleri daha da karmaşık hale getirir. Mehmet, Handan ve Yasemin, bu gidişatı tersine çevirecek bir plan yapar.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Emel, Yekta sayesinde geçici olarak rahat bir nefes alır. Ancak Ferit'in öfkesini ve kontrolsüz hırsını durdurmak imkânsız hale gelmiştir. Yasemin'in Çınar'a yakınlığı Ferit'in dengesini daha da bozar. Tam her şey sarpa sarmışken, Ferit'i sarsacak başka bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Emel'in ise tek amacı oğlunu kurtarmak ve onu mutlu etmektir. Artık yeniden ayaklanacaktır Emel.

Kaynak: atvKaynak: atv

Her şeyin nihayet düzeldiğini düşünen Mehmet ve Handan, ilişkileriyle ilgili büyük bir adım atar: evlenmeye karar verirler. Ancak çocuklar, bu kez farklı bir şekilde onları sınayacaktır. Tüm engellere rağmen kararlarından dönmeyen çift, nikâh için kolları sıvar. Fakat o sırada Doğa, Defne ve Rüzgar'ı kötü bir son beklemektedir...

Kaynak: atvKaynak: atv

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" yeni bölümüyle atv'de.

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