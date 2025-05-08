Sustalı Ceylan 6. bölümden ipuçları: Ceylan çırpındıkça dibe çekilir!

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Erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyan Sustalı Ceylan altıncı bölümüyle 9 Mayıs Cuma akşamı atv'de.

Kaynak: atv YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Evine dönen Yusuf, ondan çalınan çocukluğu ile yüzleşirken; hem eski hayatı hem de bulaştığı karanlık dünya ile etrafı sarılmış haldeki Ceylan ise oğlunu alıp her şeyi, herkesi geri bırakarak kaçıp kurtulmaya çabalar. Çırpındıkça dibe çekilir sanki.