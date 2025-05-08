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Sustalı Ceylan 6. bölümden ipuçları: Ceylan çırpındıkça dibe çekilir!

Sümeyye Aydoğan (Ceylan), Burak Yörük (Ferhat), Celil Nalçakan (Atmaca Bekri), Melike Güner (Muteber) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Sustalı Ceylan’ın yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. İşte Sustalı Ceylan 6. bölümde yaşanacak olaylar...

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 13:45 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 13:45
Sustalı Ceylan 6. bölümden ipuçları: Ceylan çırpındıkça dibe çekilir!

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Erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyan Sustalı Ceylan altıncı bölümüyle 9 Mayıs Cuma akşamı atv'de.

Kaynak: atvKaynak: atv

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Evine dönen Yusuf, ondan çalınan çocukluğu ile yüzleşirken; hem eski hayatı hem de bulaştığı karanlık dünya ile etrafı sarılmış haldeki Ceylan ise oğlunu alıp her şeyi, herkesi geri bırakarak kaçıp kurtulmaya çabalar. Çırpındıkça dibe çekilir sanki.

Kaynak: atvKaynak: atv

Ferhat her an biraz daha derinden hissettiği yakınlık ile yükünü hafifletmeye, onu başka bir hayatın mümkün olabileceğine inandırmaya çalışsa da nafile! Geçmişin yaralarıyla aşka kapılarını kapatan Ceylan'ın duvarlarını yıkamaz.

Kaynak: atvKaynak: atv

Necmi'nin yaptığı yasa dışı altın işini öğrenmesiyle, yeni bir ateşin tam ortasında bulur Ceylan kendini. Necmi, eline geçen kozu sonuna kadar kullanıp para uğruna gerekirse gözünü dahi kırpmadan Ceylan ve Yusuf'un hayatını cehenneme çevirmeye hazırdır.

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